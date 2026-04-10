Оказывается, что неправильно выбранное время или удобрения не только не дадут результата, но и ослабят растение, говорится на ютуб-канале "Оксана декор сад".

Эксперт по выращиванию гортензий Оксана Филиппова рассказала, что из-за нестабильной погоды и резких температурных перепадов, сроки ухода нужно корректировать.

Когда подкармливать гортензии?

Почки на побегах гортензии могут просыпаться в начале весны, однако корневая система активизируется значительно медленнее. Если внести удобрения в холодную почву, то растение просто не сможет их усвоить.

Оптимальный период для первой подкормки – середина апреля. Именно в это время температура уже стабилизируется и держится около 10 градусов тепла.

Одна из самых распространенных ошибок – это использование азотных удобрений еще на старте сезона. Они стимулируют быстрый рост зеленой массы, но побеги при этом формируются слабыми и тонкими.

Для кустов гортензии важно создать прочную основу куста, которая сможет выдержать крупные соцветия. Именно поэтому в начале сезона азот лучше не использовать.

На старте сезона целесообразно выбирать удобрения с калием и фосфором. Они помогают укрепить корни и способствуют будущему обильному цветению.

Среди удобрений, которые хорошо себя зарекомендовали:

Пекацид – подкисляет почву и обеспечивает растение фосфором, что улучшает усвоение питательных веществ.

– подкисляет почву и обеспечивает растение фосфором, что улучшает усвоение питательных веществ. Удобрения длительного действия – постепенно отдают полезные элементы и не вредят корневой системе. Их нужно заворачивать в почву на глубину 2 – 3 сантиметра.

– постепенно отдают полезные элементы и не вредят корневой системе. Их нужно заворачивать в почву на глубину 2 – 3 сантиметра. Комплексные гранулированные смеси – рекомендуется вносить перед дождем или обильным поливом для лучшего эффекта.

Что важно, перед внесением удобрений стоит завершить обрезку кустов. В апреле это нужно сделать до начала активного сокодвижения, иначе растение может потерять много сока и временно приостановить рост.

Если же момент упущен, то обрезку лучше перенести на май, когда появятся первые листья.

Весенняя обрезка гортензии по "правилу карандаша" стимулирует обильное цветение, контролирует высоту и ширину куста, улучшает вентиляцию и уменьшает риск заболеваний, пишет Interia Kobieta.

Для правильной обрезки оставляют побеги толщиной с карандаш, удаляя тонкие, что не выдерживают тяжелые соцветия, а также поврежденные и старые побеги для направления энергии на сильные части растения.

