Гортензії будуть цвісти все літо без перерви: підживіть їх цим навесні

Догляд за гортензіями навесні вимагає уважності. Садівники часто прагнуть підживити кущі всіма можливими добривами, проте поспішність у певних випадках може лише нашкодити.

Виявляється, що неправильно обраний час чи добрива не тільки не дадуть результату, але й послаблять рослину, йдеться на ютуб-каналі "Оксана декор сад".

Експертка з вирощування гортензій Оксана Філіпова розповіла, що через нестабільну погоду та різкі температурні перепади, терміни догляду потрібно коригувати.

Коли підживлювати гортензії?

Бруньки на пагонах гортензії можуть прокидатися на початку весни, проте коренева система активізується значно повільніше. Якщо внести добрива у холодний ґрунт, то рослина просто не зможе їх засвоїти.

Оптимальний період для першого підживлення – середина квітня. Саме в цей час температура вже стабілізується й тримається близько 10 градусів тепла.

Одна з найпоширеніших помилок – це використання азотних добрив ще на старті сезону. Вони стимулюють швидкий ріст зеленої маси, але пагони при цьому формуються слабкими і тонкими.

Для кущів гортензії важливо створити міцну основу куща, яка зможе витримати великі суцвіття. Саме тому на початку сезону азот краще не використовувати.

На старті сезону доцільно обирати добрива з калієм та фосфором. Вони допомагають зміцнити коріння й сприяють майбутньому рясному цвітінню.

Серед добрив, які добре себе зарекомендували:

Пекацид – підкислює ґрунт та забезпечує рослину фосфором, що покращує засвоєння поживних речовин.

– підкислює ґрунт та забезпечує рослину фосфором, що покращує засвоєння поживних речовин. Добрива тривалої дії – поступово віддають корисні елементи і не шкодять кореневій системі. Їх потрібно загортати у ґрунт на глибину 2 – 3 сантиметри.

– поступово віддають корисні елементи і не шкодять кореневій системі. Їх потрібно загортати у ґрунт на глибину 2 – 3 сантиметри. Комплексні гранульовані суміші – рекомендовано вносити перед дощем чи рясним поливом для кращого ефекту.

Що важливо, перед внесенням добрив варто завершити обрізку кущів. У квітні це потрібно зробити до початку активного сокоруху, інакше рослина може втратити багато соку й тимчасово призупинити ріст.

Якщо ж момент втрачено, то обрізку краще перенести на травень, коли з’являться перші листки.

Все про весняне підживлення гортензій: дивіться відео

Весняна обрізка гортензії за "правилом олівця" стимулює рясне цвітіння, контролює висоту та ширину куща, покращує вентиляцію та зменшує ризик захворювань, пише Interia Kobieta.

Для правильного обрізання залишають пагони завтовшки з олівець, видаляючи тонкі, що не витримують важкі суцвіття, а також пошкоджені та старі пагони для спрямування енергії на сильніші частини рослини.

