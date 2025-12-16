Виноград входит в пятерку самых грязных продуктов: как его правильно помыть

Каждый из нас привык к простому правилу помыть виноград под проточной водой и протереть бумажным полотенцем. Но оказывается, для полноценного очищения этого недостаточно.

В рейтинге "Грязная дюжина" 2025 года, которую составила рабочая группа по охране окружающей среды, виноград занял четвертое место среди продуктов с наибольшим количеством химических веществ, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как нужно правильно мыть?

Виноград является любимым продуктом взрослых и детей, поэтому правильное мытье имеет большое значение. Полоскание и замачивание в воде помогают лучше удалить грязь и уменьшить количество химических остатков.

Шаг 1 – полоскание полоскание

Быстрое ополаскивание – это самый простой вариант, но нескольких секунд под краном недостаточно. Рекомендуется промывать виноград под проточной водой не менее 20 секунд, осторожно перебирая ягоды руками. Также полоскание стоит совместить с замачиванием для лучшего результата.



Виноград надо обязательно мыть / Фото Pexels

Шаг 2 – замачивание

Для эффективного выведения пестицидов, в воду рекомендуется добавить пищевую соду. Такой раствор поможет лучше расщепить грязь. В чистой воде виноград стоит замачивать на 15 минут, с использованием уксуса – до 10 минут. После замачивания виноград надо еще раз тщательно промыть чистой водой.

Мыть нужно и обычный, и органический виноград. Мытье не только уменьшает остатки пестицидов, но и риск попадания бактерий и других микроорганизмов.

Визуально невозможно определить, насколько хорошо удалены пестициды, но если мытье не устраняет их полностью, то оно существенно снижает уровень загрязнения.

Но помните, что виноград нужно хранить немытым в воздухопроницаемой упаковке в холодильнике, а мыть только перед употреблением, пишет Express. Мытье винограда перед хранением уничтожает защитный восковой налет, что ускоряет его порчу.

