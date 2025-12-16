Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Виноград входит в пятерку самых грязных продуктов: как его правильно помыть
16 декабря, 16:40
3

Виноград входит в пятерку самых грязных продуктов: как его правильно помыть

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Виноград занял четвертое место в рейтинге "Грязная дюжина" 2025 года по количеству химических веществ.
  • Рекомендуется мыть виноград, промывая под проточной водой и замачивая в растворе с пищевой содой или уксусом.

Каждый из нас привык к простому правилу помыть виноград под проточной водой и протереть бумажным полотенцем. Но оказывается, для полноценного очищения этого недостаточно.

В рейтинге "Грязная дюжина" 2025 года, которую составила рабочая группа по охране окружающей среды, виноград занял четвертое место среди продуктов с наибольшим количеством химических веществ, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Читайте также Это самая полезная часть: вот как использовать лимонную кожуру

Как нужно правильно мыть?

Виноград является любимым продуктом взрослых и детей, поэтому правильное мытье имеет большое значение. Полоскание и замачивание в воде помогают лучше удалить грязь и уменьшить количество химических остатков.

Шаг 1 – полоскание полоскание

Быстрое ополаскивание – это самый простой вариант, но нескольких секунд под краном недостаточно. Рекомендуется промывать виноград под проточной водой не менее 20 секунд, осторожно перебирая ягоды руками. Также полоскание стоит совместить с замачиванием для лучшего результата.


Виноград надо обязательно мыть / Фото Pexels

Шаг 2 – замачивание

Для эффективного выведения пестицидов, в воду рекомендуется добавить пищевую соду. Такой раствор поможет лучше расщепить грязь. В чистой воде виноград стоит замачивать на 15 минут, с использованием уксуса – до 10 минут. После замачивания виноград надо еще раз тщательно промыть чистой водой.

Мыть нужно и обычный, и органический виноград. Мытье не только уменьшает остатки пестицидов, но и риск попадания бактерий и других микроорганизмов.

Визуально невозможно определить, насколько хорошо удалены пестициды, но если мытье не устраняет их полностью, то оно существенно снижает уровень загрязнения.

Но помните, что виноград нужно хранить немытым в воздухопроницаемой упаковке в холодильнике, а мыть только перед употреблением, пишет Express. Мытье винограда перед хранением уничтожает защитный восковой налет, что ускоряет его порчу.

Какие лайфхаки по дому надо знать?

Частые вопросы

Почему виноград занял четвертое место в рейтинге 'Грязная дюжина' 2025 года?

Виноград занял четвертое место среди продуктов с наибольшим количеством химических веществ в рейтинге 'Грязная дюжина' 2025 года, составленном рабочей группой по охране окружающей среды.

Какие шаги рекомендуют для правильного мытья винограда?

Рекомендуется два основных шага: полоскание под проточной водой не менее 20 секунд и замачивание в воде с пищевой содой или уксусом для лучшего удаления пестицидов.

Нужно ли мыть органический виноград так же, как и обычный?

Да, нужно мыть и обычный, и органический виноград, поскольку мытье уменьшает остатки пестицидов и риск попадания бактерий и других микроорганизмов.