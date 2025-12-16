Виноград входить в п'ятірку найбрудніших продуктів: як його правильно помити

Кожен з нас звик до простого правила – помити виноград під проточною водою та протерти паперовим рушником. Та виявляється, для повноцінного очищення цього недостатньою.

У рейтингу "Брудна дюжина" 2025 року, яку склала робоча група з охорони навколишнього середовища, виноград посів четверте місце серед продуктів з найбільшою кількістю хімічних речовин, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як потрібно правильно мити?

Виноград є улюбленим продуктом дорослих та дітей, тому правильне миття має велике значення. Полоскання й замочування у воді допомагають краще видалити бруд та зменшити кількість хімічних залишків.

Крок 1 – полоскання

Швидке ополіскування – це найпростіший варіант, але кількох секунд під краном недостатньо. Рекомендовано промивати виноград під проточною водою не менше 20 секунд, обережно перебираючи ягоди руками. Також полоскання варто поєднати із замочуванням для кращого результату.



Виноград треба обов'язково мити / Фото Pexels

Крок 2 – замочування

Для ефективного виведення пестицидів, у воду рекомендовано додати харчову соду. Такий розчин допоможе краще розщепити бруд. У чистій воді виноград варто замочувати на 15 хвилин, з використанням оцту – до 10 хвилин. Після замочування виноград треба ще раз ретельно промити чистою водою.

Мити потрібно і звичайний, і органічний виноград. Миття не лише зменшує залишки пестицидів, але й ризик потрапляння бактерій та інших мікроорганізмів.

Візуально неможливо визначити, наскільки добре видалені пестициди, але якщо миття не усуває їх повністю, то воно суттєво знижує рівень забруднення.

Але пам'ятайте, що виноград потрібно зберігати немитим у повітропроникній упаковці в холодильнику, а мити лише перед споживанням, пише Express. Миття винограду перед зберіганням знищує захисний восковий наліт, що прискорює його псування.

