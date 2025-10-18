Очень много поверхностей на кухне превращаются в свалки для вещей, которым нет другого места, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Что не стоит держать на столешницах?

Приборы, которыми вы пользуетесь ежедневно

Минималисты стараются держать столешницы максимально пустыми, и поэтому даже технику, что используется ежедневно, например кофемолка или тостер, пытаются убирать после использования. Если вы позволите даже нескольким бытовым приборам жить на столешнице, это может открыть путь для перемещения туда даже большего количества вещей.

Приборы, которыми вы пользуетесь редко

Возможно, миксер или блендер – это полезные приборы, и если вы пользуетесь ими нечасто, они точно не должны занимать место на кухне. Лучше всего хранить такие вещи в шкафу или кладовке и доставать при необходимости.

Блоки для ножей

Может показаться, что подставка для ножей – это вещь, без которой на кухне просто не обойтись. Впрочем, есть гораздо лучший способ хранить ножи, что совсем не занимает места на столешнице – и это магнитная полоска на стене.

Подставки для посуды

Конечно, и минималисты используют разнообразную кухонную утварь – например лопатки или деревянные ложки. Впрочем, они не держат ее на столешницах, а хранят в ящиках.

Бумажные полотенца

Часто обойтись без них на кухне просто невозможно, но они точно не должны занимать много места на вашей столешнице. Зато разумным решением станет держатель, что монтируется под шкафом, или на стене, пишет Homes&Gardens.

Что еще следует сделать на кухне?