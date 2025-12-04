Хлеб перестанет быстро черстветь: научитесь его правильно хранить

Хлеб довольно быстро теряет свежесть, поэтому для того, чтобы он дольше оставался мягким, важно знать секрет его хранения. Он простой и достаточно действенный.

Оказывается, что если хлеб стоит недалеко от кухонных приборов, которые выделяют тепло, то начинает быстрее портиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Инфлюенсер Кристиан Алиша рассказала, что хлеб из-за этого начинает быстрее пересыхать и теряет свою мягкость.

Как сохранить свежесть хлеба?

Хлеб может оставаться свежим благодаря простому решению, которое найдется в каждом доме. Нужно лишь завернуть хлеб в хлопковое кухонное полотенце и держать подальше от источников тепла. Благодаря этому методу буханка хлеба будет оставаться дольше свежей, без образования плесени.

Метод действительно эффективен и этому есть объяснение. Хлопок пропускает воздух, позволяя лишней влаге выходить наружу, при этом не дает хлебу пересыхать слишком быстро. Такой лайфхак подойдет для хлеба на закваске, который требует деликатного хранения.

Менеджер хлебопекарной компании Софи Кэри рассказала, что хлеб нельзя хранить в холодильнике, хотя многие продолжают это делать.

Прохладная температура хоть и замедляет рост плесени, холодные условия ускоряют черствение, делая хлеб несъедобным гораздо быстрее, чем он мог бы заплесневеть. При охлаждении крахмал, содержащийся в хлебе рекристаллизуется, поэтому буханка теряет свой вкус.

Удачным решением для хранения хлеба станут мешочки из льна или хлопка, пишет RMF24. Кроме того, хлеб можно держать в деревянной хлебнице или контейнере с отверстиями вентиляции. Сохраняя хлеб этими методами, можете быть уверены, что он будет оставаться вкусным гораздо дольше.

Какие еще есть интересные советы?