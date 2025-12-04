Хліб перестане швидко черствіти: навчіться його правильно зберігати

Хліб доволі швидко втрачає свіжість, тож для того, щоб він довше залишався м’яким, важливо знати секрет його зберігання. Він простий та досить дієвий.

Виявляється, що якщо хліб стоїть недалеко від кухонних приладів, які виділяють тепло, то починає швидше псуватися, пише 24 Канал з посиланням на Express. Інфлюенсерка Крістіан Аліша розповіла, що хліб через це починає швидше пересихати й втрачає свою м’якість.

Як зберегти свіжість хліба?

Хліб може залишатися свіжим завдяки простому рішенню, яке знайдеться в кожному домі. Потрібно лише загорнути хліб у бавовняний кухонний рушник й тримати подалі від джерел тепла. Завдяки цьому методу буханка хліба залишатиметься довше свіжою, без утворення плісняви.

Метод справді ефективний і цьому є пояснення. Бавовна пропускає повітря, дозволяючи зайвій волозі виходити назовні, при цьому не дає хлібу пересихати надто швидко. Такий лайфхак підійде для хліба на заквасці, який потребує делікатного зберігання.

Як правильно зберігати хліб: дивіться відео

Менеджерка хлібопекарської компані Софі Кері розповіла, що хліб не можна зберігати у холодильнику, хоча багато хто продовжує це робити.

Прохолодна температура хоч і сповільнює ріст цвілі, холодні умови прискорюють черствіння, роблячи хліб неїстівним набагато швидше, ніж він міг би запліснявіти. При охолодженні крохмаль, що міститься у хлібі рекристалізується, тому буханка втрачає свій смак.

Вдалим рішенням для зберігання хліба стануть мішечки з льону чи бавовни, пише RMF24. Окрім того, хліб можна тримати у дерев’яній хлібниці чи контейнері з отворами вентиляції. Зберігаючи хліб цими методами, можете бути певні, що він залишатиметься смачним набагато довше.

Які ще є цікаві поради?