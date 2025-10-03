Дачница Теодозия Шаварницкая отметила, что лилии нуждаются в пересадке только из-за того, что их луковицы активно разрастаются, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Martha Flowers.

Когда пересаживать лилии?

Лучший период для пересадки лилий – в сентябре, впрочем южные области могут осуществлять посадку даже в октябре. Пересаживать цветы можно только тогда, как они полностью отцветут. После того как упадет последний лепесток, лилии надо еще дать немного времени на отдых несколько недель.

Лилию надо посадить в таком месте, чтобы она имела достаточно солнечного света, поэтому важно учесть этот момент. Лучше не сажать ее рядом с кустовыми розами, которые могут затенять цветок.



Лилии нужно пересаживать / Фото Pexels

После выкапывания лилии, луковицу нужно очистить от земли и хорошо осмотреть, чтобы она не была мягкой и гнилой. Луковицы надо отделить от "деток". Из маленькой чешуйки через несколько лет вырастет полноценная луковица, если ее посадить.

Цветоводы при пересадке лилий откручивают стебель от луковицы и сажают лилию глубоко. Цветы любят расти в легкой и питательной земле с хорошим дренажем. Чтобы раскислить почву, в нее добавляют древесную золу, а на дно кладут песок.

Что положить в лунку при посадке?

Лилии часто атакуют насекомые-вредители, поэтому на помощь придет горчичный порошок или обычный черный молотый перец. Луковицу лилии ставят на песок, расправляют корешки, а потом еще присыпают песком. После этого надо добавить немного перца или горчицы и засыпать землей. Для лучшего результата лилии нужно утрамбовать и хорошо полить.

Как сажать лилии?

При посадке луковицы нужно заглублять на 20 – 25 сантиметров от верхушки луковицы до поверхности почвы. Но если в регионе в течение дня достаточно жарко, нужно добавить дополнительные 10 сантиметров, пишет Garden Design.

Также советуют высаживать лилии на поднятых грядках, чтобы обеспечить для них лучший дренаж. К тому же цветы будут выглядеть лучше, если их сажать группами по три или даже больше луковиц. А в районах, где выпадает много осадков, луковицы советуют сажать набок, чтобы избежать гниения.

Также нужно учесть кислотность почвы – если она высокая, садоводы советуют добавить немного извести в землю во время посадки.

Что добавить в лунку при посадке тюльпанов?