12 января, 19:31
Чем удалить шерсть животных с дивана: не останется даже следа

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для удаления шерсти с дивана можно воспользоваться резиновой перчаткой, смоченной водой, или шваброй для окон, которая собирает шерсть аккуратными валиками.
  • Другие методы включают использование микрофибры со смягчителем для ткани или липкой ленты, которая эффективно убирает шерсть с поверхности.

Все владельцы домашних животных имеют проблемы с шерстью, которая остается повсюду –от ковров до дивана. Не всегда избавиться от ворса можно пылесосом, поэтому лучше применить действенные и проверенные средства.

Шерсть с обивки порой сложно вывести, но владельцы собак и кошек нашли методы, которые советуют повторить всем, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Kobieta.

Чем вывести шерсть животных?

Метод с резиновой рукавицей

Необходимо взять обычную резиновую перчатку для духовки, немного смочить водой и просто начать ею гладить диван. Благодаря электростатическим свойствам резины, шерсть начнет собираться в шарики, которые можно легко удалить вручную. Этот метод работает на большинстве материалов.

Метод со шваброй для окон

Также поможет обычная швабра для мытья окон, которой нужно подвигать по дивану короткими и равномерными движениями. Она поможет собрать шерсть аккуратными валиками. Метод помогает для короткой, острой шерсти, которая впивается в ткань.


Шерсть животных можно легко убрать / Фото Pexels

Метод с микрофиброй

Часто шерсть вытирают влажной салфеткой, но чтобы сделать действие еще более эффективным, стоит нанести несколько капель смягчителя для ткани в емкость с водой. Салфетку из микрофибры надо замочить в растворе, а потом отжать и протереть ею диван. Смягчитель для ткани имеет антистатический эффект, поэтому прекрасно справится с проблемой.

Метод с липкой лентой

Для экстремальных ситуаций поможет клейкая лента, которую используют для упаковки посылок. Нужно открыть большой кусок, обмотать вокруг руки, создав некую липкую перчатку. Тогда остается лишь приложить к дивану и убрать всю лишнюю шерсть.

К слову, чтобы избавиться от неприятного запаха полотенец для собак, используйте моющее средство, уксус, пищевую соду и валик для удаления ворса, пишет Southern Living. Перед стиркой замочите полотенца в теплой воде с уксусом, а для лучшей очистки добавьте соду в барабан стиральной машины.

Какие еще советы стоит знать?

Частые вопросы

Какие методы рекомендуют для удаления шерсти с обивки?

Рекомендуются несколько методов, в том числе использование резиновой перчатки, швабры для окон, салфетки из микрофибры и липкой ленты. Каждый из них помогает собрать шерсть благодаря своим специфическим свойствам - электростатическим, антистатическим или адгезивным.

Почему метод с микрофиброй является эффективным для удаления шерсти?

Метод с микрофиброй является эффективным благодаря антистатическому эффекту смягчителя для ткани, который добавляется в воду. Это помогает легче собрать шерсть с поверхности обивки.

Какие дополнительные советы могут быть полезными для ухода за тканевыми изделиями?

Для поддержания рыхлости полотенец рекомендуется добавлять две ложки соды в барабан стиральной машины. Также можно использовать сушильную машину или избегать прямых солнечных лучей. Для отпугивания муравьев можно использовать зубную пасту с мятным ароматом, смешанную с водой и моющим средством.