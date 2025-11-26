Приборы и посуду можно отчистить до блеска: обязательно попробуйте

Ежедневное использование приборов приводит к тому, что со временем на посуде остаются следы. От потемнения, водного налета и следов кофе или чая можно легко избавиться.

Все дефекты удастся устранить благодаря простому лайфхаку, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Обычные домашние ингредиенты способны вернуть посуде идеальный вид, без использования дорогих средств и химии. Иногда вполне простые ингредиенты работают не хуже профессиональных очистителей.

Читайте также Эту сторону терки не используют 99% людей: нарежет картофель за секунды

Чем отчистить посуду и приборы?

Блогер рассказала, что с помощью очень простого способа можно растворить налет, осветлить металл и убрать те пятна, с которыми не справляется обычное мытье.

До речі, знайти столові прибори за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Для раствора нужно в объемную сковородку налить кипяток, добавить 3 столовые ложки уксуса, 0,5 столовой ложки соды и 1 столовую ложку лимонной кислоты. А еще бросьте внутрь несколько кусочков фольги, которая придаст посуде блеска.

Все нужно прокипятить 10 минут. После указанного времени вся грязь исчезнет, даже та, что долго оставалась в труднодоступных местах. В конце надо обязательно промыть посуду водой.

Как отчистить посуду: смотрите видео

Этот лайфхак поможет удалить налет и придать блеск нержавеющим приборам и ножам, которые теряют характерный блеск. За несколько минут удастся изменить внешний вид приборов так, что они снова будут выглядеть как новые.

Очищенные приборы будут иметь гораздо лучший вид на столе и оставят приятное впечатление от ежедневного пользования.

Отмыть за несколько минут можно не только столовые приборы, но и еду. Блогерка Алина Бурлака рассказала в своем тиктоке, как быстренько очистить шампиньоны. По ее словам, в глубокую миску нужно бросить грибы, посыпать их мукой, а потом налить холодной воды. Уже через несколько секунд шампиньоны станут заметно белее.

Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?