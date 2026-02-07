Украинцы придумали способ не падать на гололеде: нужен лишь кухонный дротик

В социальных сетях стремительно набирает популярность необычный зимний лайфхак с кухонной проволокой, которую мы используем для посуды. Последние несколько недель на тротуарах и дорогах гололедица, поэтому украинцы нашли много способов спасения от падения, один из которых впечатляет.

Идея использования кухонной металлической проволоки многих поразила. Интересный способ показан в инстаграм-сообщении @ddstep.in.ua.

Как использовать проволочки для посуды?

Оказывается, что обычный дротик является прекрасным средством против скольжения на гололеде. Похожие видеоролики уже появились в тиктоке, твиттере и собирают тысячи просмотров.

Способ использования очень прост. Нужно лишь приобрести в магазине металлическую проволоку, которая хорошо тянется и одеть на подошву обуви. Благодаря этому обувь будет лучше цепляться за лед во время ходьбы.

Такое подручное средство может действительно стать спасением в дни, когда тротуары превращаются в сплошной каток, а специальных накладок на обувь нет.

Однако к такому лайфхаку все равно надо относиться с осторожностью. Следует понимать, что дротик может повредить обувь из кожи или замши, поэтому его следует использовать только в особых случаях. Чтобы избежать падений в зимнее время, нужно осторожно ходить и одевать обувь с нескользкой подошвой.

Какой еще есть совет, чтобы не упасть на льду?

Зимой можно одевать носки на обувь, натягивая их поверх носка, чтобы избежать скольжения на льду. Выглядит это может и не совсем эстетично, но если одеть черные носки на темные сапоги, то это мало кто заметит. Об этом рассказала блогерша @darina_body_code в своем инстаграме.

Какие еще советы полезно знать?