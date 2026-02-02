Как открыть бутылку зеленки и не закрасить руки: наконец раскрыт секрет
- Чтобы открыть бутылку зеленки без закрашивания рук, снимите верхнюю крышечку, наденьте ее на пимпочку без закручивания и нажмите.
- Для удаления пятен от зеленки с рук используйте ватный диск с аммиаком или натрите содой, а для йода - лимонный сок.
Почти каждый сталкивался с ситуацией, когда после открытия зеленки руки еще долго остаются покрытыми яркими зелеными пятнами. Защитная пимпочка часто не поддается, и попытки снять ее зубами или ногтями обычно заканчиваются закрашенными руками.
Впрочем, существует довольно простой способ, о котором рассказала блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме.
Как открыть бутылку зеленки?
Секрет в самой крышечке, которая находится сверху бутылки перед защитной пимпочкой. Достаточно снять эту крышку, надеть ее на пимпочку без закручивания и немного нажать. Защитный элемент снимется буквально за секунду – без усилий и брызг. Этот способ подходит не только для зеленки, но и для йода или любого другого аптечного средства.
Как открыть зеленку: смотрите видео
Но если так случилось, что зеленка все же закрасила руки, то есть лайфхак, который поможет ее быстро отмыть, говорится в тиктоке @anri.pharm. По словам фармацевта, нужен ватный диск и аммиак. По ее словам, смоченным ватным диском нужно протереть кожу, чтобы увидеть результат за несколько минут.
Как отмыть зеленку с рук: смотрите видео
Помогает удалить пятна от зеленки обычная пищевая сода. Надо намочить кожу и натереть содой пятна, а потом смыть водой и нанести увлажняющий крем. Если же руки загрязнены от йода, то поможет лимон или лимонный год. Нужно выжать немного сока или потереть участок лимоном до момента, пока йод не исчезнет.
Какие еще советы стоит знать?
