Муравьи способны проникать через микроскопические щели, мусорные контейнеры, канализацию или трещины в стенах, пишет Martha Stewart. Один муравей оставляет после себя феромонный след, поэтому уже через короткое время может появиться целая колонна.

Насекомые способны повредить влажную древесину или еще больше расширить трещины, поэтому от них стоит сразу избавляться при малейшем появлении.

Чем отпугнуть муравьев из дома?

Диатомовая земля

Диатомит – это мелкий порошок из окаменевших микроводорослей. Он безопасен для людей и животных, но губителен для насекомых. Попадая на тело муравья, он повреждает защитный слой, поэтому это приводит к обезвоживанию. Достаточно лишь тонким слоем его рассыпать вдоль плинтусов, в щелях или там, где вы замечали муравьев. Для дома подходит пищевая диатомовая земля.



Простые способы выведения муравьев / Фото Pexels

Эфирные масла

Ароматные масла приятны для людей, но не для муравьев. Мята перечная, чайное дерево или эвкалипт хорошо работают как природные репелленты. Нужно несколько капель эфирного масла развести в воде с небольшим количеством моющего средства и распылить в проблемных зонах. Также можно в масле смочить ватные диски и разложить у дверей, окон или под раковиной.

Уксусный раствор

Обычный раствор на основе уксуса и воды в одинаковых пропорциях помогает стереть запаховые следы, по которым ориентируются муравьи. Надо лишь обработать им места, где они появляются, чтобы нарушить их маршруты.

Чтобы муравьи не возвращалось, важно убирать все, что их привлекает. Герметизируйте щели и трещины, регулярно выносите мусор, устраняйте протечки и храните продукты в плотно закрытых контейнерах. Даже мелкие крошки могут привлечь муравьев.

Если дома есть еще и мыши, то их тоже можно достаточно просто вывести, пишет Mirror. Грызунов можно отпугнуть, раскладывая зубчики чеснока у входа и мусорной корзины, поскольку сильный запах чеснока их отпугивает. Для эффективности чеснок следует заменять раз в несколько дней, и этот метод особенно полезен для защиты кладовых и подвалов от мышей.

Какие еще советы стоит знать?