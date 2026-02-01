Если сушить пуховик неправильно, то внутри остается влага, пух сбивается, появляется запах, а иногда и пятна, пишет Maytag. Есть простой алгоритм, который позволяет высушить пуховик быстро и без вреда для наполнителя.

Как правильно сушить пуховик после намокания?

Прежде всего куртку нужно сразу встряхнуть. Это помогает убрать лишнюю воду из верхнего слоя и частично разрыхляет наполнитель.

Незаменимая одежда / Фото Unsplash

Чтобы куртка быстро высохла, ее следует правильно повесить. Подойдут широкие плечики и хорошо проветриваемое место. Главное правило – должно быть пространство, чтобы воздух циркулировал со всех сторон.

Далее важно регулярно разбивать пух руками. Каждые 30 – 40 минут куртку следует снимать и легко разминать участки, где пух может "сбиться" в комки.

Не стоит использовать фен, обогреватель или батарею. Горячий воздух пересушивает ткань, а пух внутри слипается еще сильнее. Сушка должна быть медленной, но активной благодаря движению воздуха. Если дома есть вентилятор или осушитель, его можно поставить на расстоянии.

Как сделать так, чтобы от куртки всегда хорошо пахло?

Главная причина неприятного запаха – неправильное хранение. Он должен быть полностью сухим, потому что малейшая влага внутри заставит вас стирать пуховик, пишет Сolumbia pikelaundry.

Чтобы запах не появлялся снова, пуховик стоит проветривать после каждого сильного намокания, даже если кажется, что он уже сухой. Несколько часов на балконе или возле открытого окна уменьшат влагу внутри наполнителя. На рынке можно купить герметичные чехлы, однако их лучше не использовать для пуховика. Пух должен "дышать", иначе запах затхлости гарантирован.

Для профилактики можно положить в карман или шкаф мешочек с содой или сухой лавандой. Они поглощают запахи и не контактируют с тканью.

Какие советы пригодятся?