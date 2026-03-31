Муравьи из дома исчезнут за одну ночь: этими секретами пользуются профессионалы

Если в доме завелись муравьи, то не стоит сильно волноваться, поскольку избавиться от них можно максимально быстро. Для этого достаточно лишь придерживаться нескольких правил.

Есть немало профессиональных средств, которые отпугивают муравьев, однако даже домашние средства являются не менее эффективными, пишет Good Housekeeping.

Как вывести муравьев из дома?

Загерметизируйте трещины

Муравьи способны проникать в помещение через малейшие щели. Именно поэтому важно проверить дом или квартиру, если муравьи уже появились внутри. Дырки могут быть в окнах, дверях или где-то в углах комнаты. Герметик и силикон поможет их залатать.

Ловушки-приманки

Когда один муравей попадает на приманку, то приносит ее в свою колонию. Благодаря этому методу можно избавиться от целой колонии вредителей.

Поддержание чистоты

Всю пищу храните в герметичных контейнерах и как можно чаще протирайте столешницы и пол.

Домашнее средство от муравьев

Есть несколько домашних рецептов, которые можно использовать против муравьев в доме.

Средство для мытья посуды . Наполните бутылку с распылителем водой (90%) и средством для мытья посуды (10%). Этой жидкостью опрыскайте любые поверхности, которые могут привлекать муравьев.

. Наполните бутылку с распылителем водой (90%) и средством для мытья посуды (10%). Этой жидкостью опрыскайте любые поверхности, которые могут привлекать муравьев. Эфирные масла. Добавьте 10 капель перечной мяты или тимьяна в стакан воды. Тогда смешайте и наполните в бутылку с распылителем. Этим средством опрыскайте любые поверхности, которые привлекают муравьев.

Добавьте 10 капель перечной мяты или тимьяна в стакан воды. Тогда смешайте и наполните в бутылку с распылителем. Этим средством опрыскайте любые поверхности, которые привлекают муравьев. Уксус. Добавьте равные части воды и уксуса в бутылку с распылителем. Уксус также действует как репеллент, подобно эфирным маслам. Распылите раствор на любые поверхности, на которых вы заметили муравьев.

После того, как муравьи исчезнут, устраните все источники их пищи – разливы, липкий пол, крошки пищи на столешнице и тому подобное. Таким образом можно предотвратить их повторное появление.

А вот для борьбы с муравьями на участке можно использовать уксус, смешанный с водой, чтобы дезориентировать насекомых и заставить их покинуть территорию, пишут "Хорошие новости".

Диатомовая земля является эффективным средством против муравьев как на участке, так и в доме. Она повреждает их защитный слой и заставляет покинуть место жительства.

