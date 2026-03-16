Муравьи недаром чаще всего появляются именно на кухне и в ванной комнате – им для жизни нужны не только тепло и еда, но и влага, а ее найти в этих двух комнатах проще всего, пишет Martha Stewart.

Почему муравьи живут именно на кухне и в ванной?

Один из главных факторов, почему муравьи лезут в ваш дом – это влажность. Вода имеет решающее значение для выживания этих маленьких существ, и они часто ищут ее источники, из которых можно не только выпить воду, но и принести больше для остальной колонии, пишет Homes&Gardens.

Краны и сливы на кухне и в ванной комнате являются идеальным источником воды. Впрочем, ограничить их привлекательность для муравьев очень просто. Обращать особое внимание нужно на засоренные краны и сливы. И если вы заметили, что ваш кран по крайней мере немного протекает, следует как можно скорее обратиться к специалисту, чтобы решить эту проблему.



От муравьев дома можно избавиться / Фото Pexels

Также следует регулярно осматривать трубы под раковинами, чтобы выявить любые протечки или отверстия вокруг сантехники. Также после душа очень важно включать вытяжной вентилятор в ванной, чтобы быстрее просушить помещение. А если в доме есть комнатные растения, следует избегать также и чрезмерного полива.

Впрочем, это не единственный важный фактор. Кроме воды муравьи ищут еду, а на кухнях часто есть крошки, разливы напитков и корм для домашних животных. Еще одна неожиданная проблема – это немытая посуда. Она привлекает муравьев, поэтому лучше ее не оставлять.

