Даже в зимнее время, мухи могут неожиданно появиться в доме, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens. Есть несколько самых популярных причин, по которым мухи попадают в дом.

Откуда мухи берутся зимой?

Открытые окна

Мухи летят на запах пищи или на теплый воздух из помещения, поэтому открытое окно способно их привлечь достаточно быстро.

Запах еды или остатков продуктов

Открытая мусорная корзина или грязная посуда привлекают мух. Запах сладкого, мяса или ферментации они чувствуют на большом расстоянии. Особым магнитом для мух являются перезревшие фрукты или овощи, которые выделяют этилен, что нравится насекомым.



Мух можно быстро вывести из дома / Фото Pexels

Повышенная влажность и серость

В холодное время мухи тяготеют к влажной и теплой зоне. Они могут размножаться в сыром подвале или местах с постоянным протеканием.

Канализация и трубы

Мелкие мушки дрозофилы живут в канализационных сливных отверстиях. Если долго не чистить сифон, то мухи начнут активно размножаться.

Животные миски с едой

Если домашние любимцы оставили паштет на тарелке, то недоеденные кусочки быстро привлекут внимание насекомых.

Именно этих 5 причин являются самыми распространенными. Чтобы мухи не надоедали своим появлением, есть несколько вариантов, которые помогут легко от них избавиться. Издание The Spruce пишет, что вывести мух можно благодаря средству на основе уксуса и эфирного масла мяты. Нужно лишь перелить смесь в бутылку с пульверизатором и распылить в местах, где есть насекомые. Запах оказывает негативное влияние на их нервную систему и дезориентирует их.

Также можно взять тарелку и смешать в ней яблочный уксус с несколькими каплями моющего средства. Мухи начнут лететь на приманку и утонут в жидкости.

