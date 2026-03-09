Именно весной можно заложить основу для сильного, здорового дерева, которое будет давать много больших и сладких плодов, говорится в видеоролике на ютубе "Дача Агронома".

Опытный садовод советует формировать крону абрикоса в виде так называемой "чаши". Такая форма считается одной из лучших для домашних садов, ведь она открывает центр дерева для солнечного света. Благодаря этому ветви получат достаточное освещение, поэтому это положительно повлияет на рост и плодоношение.

Как правильно обрезать абрикосовое дерево?

Абрикос лучше формирует урожай на хорошо освещенных побегах, поэтому во время обрезки следует обеспечить равномерное развитие кроны. Именно для этого применяют формирование "чашей", которое позволяет свету проникать внутрь дерева и равномерно распределяться между ветвями.

Один из ключевых шагов в этом процессе – это удаление центрального проводника. Такая обрезка останавливает чрезмерный вертикальный рост и направляет питательные вещества к скелетным ветвям. По словам садовода, важно корректировать дерево с помощью обрезки.

Основные ветви нужно оставлять на определенном расстоянии друг от друга. Это помогает сформировать крепкую и устойчивую крону, которая сможет выдержать вес будущего урожая.

Во время формирования кроны важно следить за тем, как развиваются скелетные ветви. Садовник советует контролировать их рост, чтобы ни одна из них не начала доминировать над другими. Если одна ветка растет активнее, то ее стоит укоротить. Это поможет другим ветвям развиваться равномерно.

Во время обрезки рекомендуется делать срез на внешнюю почку. Такая техника стимулирует рост новых побегов в стороны, а не внутрь кроны. Однолетние побеги укорачивают на 20 – 25 сантиметров.

После завершения обрезки все места срезов нужно защитить. Для этого используют масляную краску, садовую замазку или смесь извести с купоросом. Также весной следует провести первую профилактическую обработку фунгицидами. Такая процедура поможет продезинфицировать свежие срезы и защитить дерево от возможных болезней в начале сезона. Благодаря этому абрикос сформирует здоровую крону и сможет порадовать урожаем крупных и сладких плодов.

Правильная обрезка абрикосового дерева: смотрите видео

К слову, другой садовод с ютуб-канала "Благосад" рекомендует не перегружать абрикосовое дерево обрезкой, а лишь немного проредить ветви и поддерживать правильное направление их роста. Во время весенней обрезки следует удалять конкурентные, сухие и поврежденные ветви, оставляя боковые плодовые ответвления для будущего урожая.

