Найдете десятки брендовых вещей: блогер рассказала, на что смотреть в секонд-хенде
- Блогер из Британии рекомендует искать бирки, пришитые двумя стежками сверху, как признак дизайнерских вещей в секонд-хендах.
- Женщина нашла топ от бренда Barbara Casasola за 3,99 фунта, хотя его рыночная цена более 500 фунтов, благодаря этому лайфхаку.
Многие ищут одежду на секонд-хендах, но найти среди завалов некачественных вещей что-то действительно стоящее – это практически искусство.
Поход на секонд-хенд может оказаться в десятки раз удачнее, если знать, на что смотреть в одежде, которую вы просматриваете. Один элементарный лайфхак поможет сразу заметить брендовые вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на hello_wednesday.
Интересно
Как искать брендовые вещи в секонд-хендах?
Блогер из Британии поделилась невероятно полезным лайфхаком, который понадобится всем людям, которые любят покупать одежду в секондах. Ведь не секрет, что порой там можно найти брендовые и дизайнерские вещи – вот только увидеть их в куче одежды могут не все.
Но есть одна безошибочная формула успеха, что поможет любому выйти из комиссионного магазина с удачными покупками.
Секрет заключается в том, чтобы искать бирки, что пришиты только сверху двумя стежками. Очень часто именно эти стежки являются признаком дизайнерской вещи. Однажды только с помощью бирок блогеру удалось найти аж 6 вещей за один поход в секонд-хенд.
Блогерша раскрыла секрет поиска одежды на секонде: смотрите видео
Женщине удалось отыскать так топ от бренда Barbara Casasola, и все благодаря двустеночной бирке сверху. Кроме того, не помешает посмотреть и на состав ткани – он может подсказать истинную стоимость одежды. Цена топа, что нашла блогер – более 500 фунтов, то есть около 24 тысяч гривен. А в секонд-хенде женщина приобрела одежду за 3,99 фунта.
Поэтому главное во время похода на секонд-хенды – это проявить внимательность к деталям, и тогда поиск вещей сильно ускорится и упростится.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
