Знайдете десятки брендових речей: блогерка розповіла, на що дивитися у секонд-хенді

Чимало людей шукають одяг на секонд-хендах, та знайти серед завалів неякісних речей щось справді вартісне – це практично мистецтво.

Похід на секонд-хенд може видатися в десятки разів вдалішим, якщо знати, на що дивитися в одязі, який ви переглядаєте. Один елементарний лайфхак допоможе одразу помітити брендові речі, повідомляє 24 Канал з посиланням на hello_wednesday.

Цікаво Біла сорочка залишиться чистою після 20 прань: дізнайтеся лайфхак

Як шукати брендові речі у секонд-хендах?

Блогерка з Британії поділилася неймовірно корисним лайфхаком, який знадобиться усім людям, що полюбляють купувати одяг у секондах. Адже не секрет, що часом там можна знайти брендові й дизайнерські речі – ось тільки побачити їх у купі одягу можуть не всі.

До речі, знайти одяг чи засоби для догляду за ним за найкращими цінами можна на Prom. А ще порошки, гелі та кондиціонери і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Але є одна безпомилкова формула успіху, що допоможе будь-кому вийти з комісійного магазину з вдалими покупками.

Секрет полягає у тому, аби шукати бирки, що пришиті лише зверху двома стібками. Дуже часто саме ці стібки є ознакою дизайнерської речі. Одного разу лише за допомогою бирок блогерці вдалося знайти аж 6 речей за один похід у секонд-хенд.

Блогерка розкрила секрет пошуку одягу на секонді: дивіться відео

Жінці вдалося відшукати так топ від бренду Barbara Casasola, і все завдяки двостібковій бірці зверху. Окрім того, не завадить подивитися й на склад тканини – він може підказати справжню вартість одягу. Ціна топу, що знайшла блогерка – понад 500 фунтів, тобто близько 24 тисяч гривень. А в секонд-хенді жінка придбала одяг за 3,99 фунта.

Тож головне під час походу на секонд-хенди – це проявити уважність до деталей, і тоді пошук речей сильно пришвидшиться та спроститься.

Які ще лайфхаки потрібно знати?