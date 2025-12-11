Чаще всего ноги мерзнут из-за слабого кровообращения, тонкой подошвы, некачественной обуви или тонких носков, пишет 24 Канал со ссылкой на Times of India. Чтобы в морозную погоду вам было тепло, рекомендуем узнать полезные лайфхаки.

Как сохранить тепло ног зимой?

Выбирайте теплые носки и правильную обувь

Лучше всего на зиму подходят шерстяные или термоноски, которые хорошо сохраняют тепло и лучше отводят влагу, чем хлопковые. В сильный мороз можно одевать тонкий носок под более толстый шерстяной.

Обувь должна быть утепленной с толстой подошвой, чтобы холод не проходил с земли. А еще специалисты не советуют пережимать ноги тесными носками или обувью, поскольку это только ухудшит кровообращение, а стопы станут еще холоднее.

Активность и теплое кровообращение

Долгое сидение снижает кровообращение в стопах. Эксперты советуют вставать и двигаться хотя бы 5 минут в час. Также нужно пить достаточное количество воды, поскольку нормальная гидратация поддерживает работу сосудов и регуляцию температуры.



Зимой нужно постоянно двигаться / Фото Freepik

Теплая ванночка и движение

Короткая теплая ванночка для ног даже на 5 минут способна быстро вернуть тепло. После процедуры нужно тщательно высушить стопы и надеть теплые носки, чтобы сохранить эффект. Легкое шевеление пальцами, вращение стоп или движение по комнате способны стимулировать кровообращение и помочь согреться естественным путем.

Сухость и правильный уход

Влага мгновенно отбирает тепло, поэтому мокрые носки надо сразу сменить. Перед следующим использованием дайте теплу полностью высохнуть. Увлажняющий крем поможет избежать сухости, что усиливает ощущение холода, а ухоженные стопы лучше удерживают тепло.

Ресурс Verywell Fit предлагает еще несколько интересных методов, которые помогут сохранить тепло ног. Эффективной является полиэтиленовая пленка, которую одевают поверх носка – она не дает холодному воздуху проникнуть внутрь. Также сверху на носки можно одеть бахилы, которые создадут водонепроницаемый барьер.

А еще в специальных магазинах можно найти одноразовые грелки-стельки, которые способны обеспечить теплом до 6 часов. Их можно положить под или над пальцами.

Эти несколько простых приемов обеспечат комфорт ногам в морозную погоду. Теплые носки, движение и правильное утепление помогут защитить стопы и улучшить кровообращение.

Какие еще есть интересные советы?