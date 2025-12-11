Поход на секонд-хенд может оказаться в десятки раз удачнее, если знать, на что смотреть в одежде, которую вы просматриваете. Один элементарный лайфхак поможет сразу заметить брендовые вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на hello_wednesday.

Интересно Белая рубашка останется чистой после 20 стирок: узнайте лайфхак

Как искать брендовые вещи в секонд-хендах?

Блогер из Британии поделилась невероятно полезным лайфхаком, который понадобится всем людям, которые любят покупать одежду в секондах. Ведь не секрет, что порой там можно найти брендовые и дизайнерские вещи – вот только увидеть их в куче одежды могут не все.

Но есть одна безошибочная формула успеха, что поможет любому выйти из комиссионного магазина с удачными покупками.

До речі, знайти одяг чи засоби для догляду за ним за найкращими цінами можна на Prom. А ще порошки, гелі та кондиціонери і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Секрет заключается в том, чтобы искать бирки, что пришиты только сверху двумя стежками. Очень часто именно эти стежки являются признаком дизайнерской вещи. Однажды только с помощью бирок блогеру удалось найти аж 6 вещей за один поход в секонд-хенд.

Блогерша раскрыла секрет поиска одежды на секонде: смотрите видео

Женщине удалось отыскать так топ от бренда Barbara Casasola, и все благодаря двустеночной бирке сверху. Кроме того, не помешает посмотреть и на состав ткани – он может подсказать истинную стоимость одежды. Цена топа, что нашла блогер – более 500 фунтов, то есть около 24 тысяч гривен. А в секонд-хенде женщина приобрела одежду за 3,99 фунта.

Поэтому главное во время похода на секонд-хенды – это проявить внимательность к деталям, и тогда поиск вещей сильно ускорится и упростится.

Какие еще лайфхаки нужно знать?