Оказывается, бананы без проблем могут оставаться свежими в течение нескольких недель – если только разобраться, как их правильно хранить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как нельзя хранить бананы?

Иногда самым удобным способом хранить бананы кажется фруктовая ваза – там они на виду, и никто о них не забывает. Впрочем, эксперты предупреждают, что из-за этого фрукты могут испортиться за считанные дни. Объясняется это тем, что некоторые фрукты выделяют газообразный этилен, что ускоряет созревание – и он же приводит к более быстрому разложению бананов.

Когда некоторые фрукты и овощи хранятся вместе, и даже в холодильнике, они создают некую "этиленовую камеру" и поэтому все, что хранится рядом, быстро портится.

А бананы – это те фрукты, что и так известны своим сроком хранения, особенно чувствительны, и также выделяют этилен из своих плодоножек. И для того, чтобы сохранить свежесть бананов как можно дольше, их нужно немедленно отделить от двух других популярных фруктов.

Говорится о яблоках и грушах – ведь они также выделяют этилен, и вместе эти три фрукта просто будут портиться быстрее.

Интересно! Этилен, что выделяют бананы, можно использовать себе на пользу. Если вам нужно, чтобы быстрее созрели авокадо, манго, персики или сливы, эти фрукты и ягоды можно положить вместе с бананами.

А вот без ущерба для свежести всех продуктов можно класть бананы вместе с апельсинами и лимонами – они не подвергаются воздействию этилена.

Что делать, чтобы бананы долго оставались свежими?

Если вы не хотите класть бананы в холодильник, стоит позаботиться о крючке – подвешивание вязанки фруктов на него поможет избежать характерных "синяков" появляющихся на боках фруктов из-за того, что они лежат друг на друге, пишет Real Simple.

Но лучший лайфхак с бананами, что поможет им оставаться свежими более двух недель – это обматывание плодоножек обычной фольгой. Так вы помешаете высвобождению этилена, и бананы будут портиться значительно медленнее.

