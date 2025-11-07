Есть один трюк, который используют единицы, но его действенность действительно эффективна, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Ольги Федоренко.

Где хранить картофель на зиму?

Купленный картофель из супермаркета мы храним в полиэтиленовом пакете, однако это является значительной ошибкой. В таком пакете она начинает преть и накапливать лишнюю влагу, а тогда – гнить. Одна гнилая картофелина заразит гнилью и все остальные.

Вместо этого стоит воспользоваться бумажным пакетом, который найдется у каждого из нас. Из него нужно сделать корзинку, а внутрь положить картофель. Во время такого хранения картофель не портится, а блогер говорит, что в пакете Zara овощи имеют даже эстетический вид.

Как хранить картофель в бумажном пакете: смотрите видео

Картофель лучше всего хранить в темном и прохладном месте. Это может быть подвал, кладовая или застекленный балкон. В качестве альтернативы бумажному пакету используйте сетку, деревянный ящик и или картонную коробку с отверстиями для воздуха.

Если клубни начнут прорастать, то это станет сигналом, что в помещении слишком тепло. В таком случае картофель нужно переложить в более холодное место.

Не стоит хранить овощи на кухне или у плиты, потому что высокая температура будет стимулировать прорастание. А вот в холодильнике слишком низкая температура, поэтому картофель приобретет неприятный сладкий привкус.

Также следует помнить, что картофель нельзя хранить с луком, потому что из-за того, что овощи выделяют газ этилен, она начнет быстрее портиться, пишет ресурс Express.

Какие еще лайфхаки стоит знать?