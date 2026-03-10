Среди факторов, которые стоит учитывать при выборе: контроль освещения, конфиденциальность, простота в уборке, баланс стиля и удобства. Поэтому Architectural digest рассказывает, какой вариант выбрать, в зависимости от личных потребностей.

Тканевые ролеты vs жалюзи: на что обращать внимание при выборе

Прежде чем принять решение, следует проанализировать свои запросы и понять, какой вариант лучше всего будет работать на вашей кухне.

Стиль и дизайн

Тканевые ролеты и жалюзи предлагают совершенно разную эстетику.

Ролеты часто выбирают благодаря минималистичному и современному визуальному эффекту. Их можно найти во многих оттенках, а часто ткань также имеет стильные узоры. Это помогает роллетам "вписаться" в очень современные интерьеры.



Ролеты позволяют создать минималистичный дизайн / Фото Pexels

Зато жалюзи благодаря горизонтальным или вертикальным ламелям отличаются более структурированным видом. Их изготавливают из металла, пластика, искусственного дерева или дерева. Жалюзи подходят и для классических, и для современных интерьеров.

Контроль света

Ламели в жалюзи позволяют максимально точно контролировать количество солнечного света, попадающего в дом, и одновременно сохранять конфиденциальность. Впрочем, жалюзи создают не однородный поток света, а отдельные его лучи – и это следует учитывать.



Жалюзи позволяют контролировать освещенность / Фото Pexels

Зато ролеты доступны в прозрачных, светофильтрующих и затемняющих вариантах. Вот как работают различные опции тканевых ролетов:

прозрачные – обеспечивают высокую светопроницаемость и приватность днем, их можно устанавливать в гостиной и на кухне;

– обеспечивают высокую светопроницаемость и приватность днем, их можно устанавливать в гостиной и на кухне; светофильтрующие – рассеивают солнечный свет и создают мягкое сияние, которое прекрасно подойдет для кухни;

– рассеивают солнечный свет и создают мягкое сияние, которое прекрасно подойдет для кухни; затемняющие – лучше всего подходят для спален, ведь они эффективно закрывают практически весь свет, что могло бы попасть в комнату.

Уборка и обслуживание

Жалюзи периодически нужно протирать от пыли мягкой тряпкой или пылесосить. Также они требуют точечной очистки от пятен, а со временем может возникнуть потребность в замене некоторых ламелей или шнуров. Между тем тканевые ролеты также следует регулярно вытирать от пыли перьевой щеткой или пылесосом и точечно очищать моющим средством.

Важно! Если на кухне часто держится высокий уровень влажности, к выбору материала тканевых ролетов следует отнестись с особым вниманием. Идеально подойдут ткани, усиленные стекловолокном и полиэстер с акриловым покрытием, пишет Homes&Gardens. Также лучше подобрать оттенки, на котором не будет видно мокрых пятен.

Конфиденциальность

Лучшую конфиденциальность обеспечивают затемняющие тканевые ролеты – впрочем, для кухни они не будут лучшим вариантом, ведь одновременно будут блокировать слишком много света. Зато для улучшения приватности эксперты советуют сочетать и ролеты, и жалюзи со шторами и тюлем, пишет Houzz. Это позволяет создать стильное, а также индивидуальное обрамление окон.

