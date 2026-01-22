Профессиональная уборщица Кейси Стефанс раскрыла 7 секретов, что помогут сократить время на уборку вдвое – и при этом даже улучшить ее качество, пишет Express.

Как быстро убрать дома?

"Время выдержки"

Для того, чтобы уборка стала в разы проще и быстрее, нужно, как ни странно, не спешить. Одна из ошибок, которые часто допускают люди – они не дают средствам подействовать как следует и сразу же смывают их. Зато после нанесения моющих и дезинфицирующих средств следует оставить их на несколько минут, а только тогда начинать тереть.

В таком случае грязь отпадет значительно быстрее и проще.

Правильные инструменты

Для того, чтобы уборка занимала меньше времени, следует позаботиться о том, чтобы дома были нужны инструменты – плоская швабра для стен и длинная ручка пылесоса для плинтусов. Это помогает не тратить много сил на выполнение неприятных задач.

Меньше продуктов

Одного универсального средства для чистки обычно достаточно, чтобы провести уборку в доме. Не нужно тратить деньги и подбор различных средств – это только усложняет процесс уборки и заставляет вас выделять на него больше времени.

Работайте сверху вниз

Во время протирания любых поверхностей уборщица советует использовать S-образные движения тряпки и двигаться всегда сверху вниз. Так вы не пропустите ни одного уголка с пылью и грязью.

Качественные средства для мытья

Хороший резиновый скребок, чистая вафельная салфетка и щетки для чистки сделают уборку не только эффективным, но и значительно легче.

Убирайте только одну комнату за раз

Такой подход к уборке гораздо быстрее и проще, чем беготня по всему дому в попытках выполнить десяток задач одновременно. Впрочем, из этого правила есть несколько исключений – мыть окна и пол нужно за один раз во всем доме.

Сосредоточенность

Лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы качественно и быстро сделать уборку – это сосредоточиться. Соберите свои инструменты для уборки, установите таймер и начните чистить. Не смотрите на телефон и не листайте соцсети – и вы будете поражены тем, насколько быстрее проходит уборка.

