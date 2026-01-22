Професійна прибиральниця Кейсі Стефанс розкрила 7 секретів, що допоможуть скоротити час на прибирання вдвічі – і при цьому навіть покращити його якість, пише Express.

Цікаво Вдома буде тепло навіть без опалення: одна хитрість від експертів

Як швидко прибрати вдома?

"Час витримки"

Для того, аби прибирання стало в рази простішим і швидшим, потрібно, як не дивно, не поспішати. Одна з помилок, які часто припускаються люди – вони не дають засобам подіяти як слід і одразу ж змивають їх. Натомість після нанесення мийних та дезінфекційних засобів слід залишити їх на кілька хвилин, а тільки тоді починати терти.

У такому випадку бруд відпаде значно швидше і простіше.

Правильні інструменти

Для того, аби прибирання займало менше часу, слід подбати про те, аби вдома були потрібні інструменти – пласка швабра для стін та довга ручка пилососа для плінтусів. Це допомагає не витрачати багато сил на виконання неприємних завдань.

Менше продуктів

Одного універсального засобу для чищення зазвичай достатньо, аби провести прибирання в домі. Не потрібно витрачати гроші та підбір різних засобів – це тільки ускладнює процес прибирання та примушує вас виділяти на нього більше часу.

Працюйте зверху вниз

Під час протирання будь-яких поверхонь прибиральниця радить використовувати S-подібні рухи ганчірки та рухатися завжди згори вниз. Так ви не пропустите жодного куточка з пилом та брудом.

Прибиральниця розповіла, як швидше чистити дім: дивіться відео

Якісні засоби для миття

Хороший гумовий скребок, чиста вафельна серветка та щітки для чищення зроблять прибирання не тільки ефективнішим, але й значно легшим.

Прибирайте лише одну кімнату за раз

Такий підхід до прибирання набагато швидший і простіший, ніж біганина по всьому дому у спробах виконати десяток завдань водночас. Втім, з цього правила є кілька винятків – мити вікна та підлогу потрібно за один раз у всьому домі.

Зосередженість

Найкраще, що ви можете зробити для того, аби якісно та швидко зробити прибирання – це зосередитися. Зберіть свої інструменти для прибирання, встановіть таймер та почніть чистити. Не дивіться на телефон та не гортайте соцмережі – і ви будете вражені тим, наскільки швидше проходить прибирання.

Які ще лайфхаки з прибирання варто знати?