Чистка деревянных полов дома может быть непростой задачей – особенно, если ваша цель не только избавиться от грязи, но и вернуть паркету или ламинату блеск, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как правильно мыть пол?

К счастью, существует один метод очистки, который может помочь, если пол потерял блеск и выглядит грязным даже после мытья. И доступное средство, которое нужно для этого, вполне вероятно, уже есть у вас дома.

Деревянные полы никогда не выходят из моды, но только при условии правильного и качественного ухода. Ведь со временем и пыль, и следы от ног и даже просто ежедневный износ влияют на доски и делают их тусклыми. И регулярная очистка важна не только для того, чтобы полы имели хороший вид, но и для защиты древесины и продления срока ее службы.

Если вы привыкли для чистки паркета покупать дорогие химикаты, этот метод может стать отличным способом сэкономить. Кроме того, он может даже быть лучшим для ваших полов, ведь многие химические средства для чистки пола содержат агрессивные вещества, что могут повредить натуральное покрытие, привести к усилению аллергии, или наносить вред окружающей среде.

И, неожиданно, натуральное средство, что может заменить практически всю химию для мытья дерева – это черный чай, пишет Ideal Home. Мягким и натуральным средствам всегда следует отдавать предпочтение над бытовой химией – ведь часто они оказываются не только не менее эффективными, но и не могут нанести вред высококачественному полу.

Как почистить пол чаем?

Для того, чтобы использовать обычный чай для чистки пола, нужно залить 10 – 15 чайных пакетиков водой в большой кастрюле и оставить их кипеть в течение 15 минут. Впрочем, перед очисткой средством следует проверить его на небольшом и незаметном участке пола.

Для уборки используйте салфетку из микрофибры и натирайте пол чаем небольшими кругами.

