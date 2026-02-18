Скорлупа яиц отпадет сама: поставьте только одну вещь в кастрюлю
- Повар Анатолий Добровольский советует класть металлическую ложку в кастрюлю во время варки яиц для более легкой очистки скорлупы.
- Джулия Чайлд рекомендует опускать яйца в ледяную воду после варки для облегчения процесса чистки.
Идеально сваренные яйца – это лишь полдела. Для многих настоящей проблемой становится их чистка, когда скорлупа никак не хочет сниматься, прилипает к белку и оставляет после себя неровную поверхность. Это часто разочаровывает, однако есть один лайфхак, который меняет ситуацию.
Интересный кухонный трюк, который может значительно облегчить процесс показал в своем инстаграме повар Анатолий Добровольский.
Как идеально сварить яйцо?
То, как чистится яйцо, зависит от нескольких факторов – свежести продукта, способа варки и даже температурного шока после приготовления. Особенно трудно всегда чистятся свежие яйца, поскольку их внутренняя мембрана плотнее прилегает к белку.
И для того, чтобы яйца идеально сварились, а скорлупа безупречно очистилась, нужно лишь положить в кастрюлю обычную металлическую ложку во время варки. После такого лайфхака яйца будут почистятся гораздо легче.
Этот трюк работает потому, что ложка способствует равномерному распределению тепла, а это уменьшает риск разбития из-за перепада температур.
Простой способ варки яиц: смотрите видео
Шеф-повар Джулия Чайлд рекомендует после варки опустить яйца в ледяную воду на 2 минуты, а затем в кипящую воду на 10 секунд для легкого очищения, пишет Simply Recipes. Такой температурный контраст помогает белку отслоиться от скорлупы, облегчая процесс чистки.
