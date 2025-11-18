Любимый коврик в ванной, на который мы становимся после приема душа, считается самой грязной вещью в ванной комнате, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему на коврике больше всего микробов?

Микроорганизмы активно растут на поверхности, которая долго высыхает. После принятия душа на коврик попадает вода, пенка или частицы геля. Все это вместе создает среду, в которой бактерии развиваются уже через сутки. Влажные полотенца из-за этого принципа нужно менять уже после 2 – 3 использований.

Во время смывания унитаза с открытой крышкой, в воздух поднимаются микроскопические капли, которые содержат бактерии, включая кишечную палочку. И оседают они на ближайшей поверхности – ковриках. Благодаря большой площади коврики собирают все микробы больше всего.

Для нас это не является заметным, но именно коврики становятся причиной раздражений стоп и появления неприятного запаха в ванной комнате.

Большинство людей бросают коврик в стирку несколько раз в год, но это не правильно. Клинеры советуют текстильные коврики стирать раз в месяц, а модели с резиновой обратной стороной – каждые 2 месяца.



Коврик накапливает множество бактерий / Фото Freepik

Тканевые коврики стоит стирать при температуре 60 градусов тепла. В отсек для полоскания добавьте стакан уксуса, чтобы устранить бактерии и нейтрализовать плохой запах. Коврики с присосками нужно продезинфицировать раствором перекиси, а потом хорошо протереть щеткой и высушить.

Чтобы уменьшить количество бактерий в ванной комнате – закрывайте крышку унитаза. Открытая крышка позволяет распылять микробы по всем поверхностям.

Если в ванной самым грязным является коврик, то на кухне – губка для мытья посуды, пишет Martha Stewart. Менять губку нужно каждую неделю, потому что за 7 дней на ней накапливается целый "зоопарк" микробов. Эта вещь всегда влажная, поэтому собирает все возможные бактерии. Губки можно очищать, нагревая их в микроволновой печи или замачивая в уксусе, чтобы уничтожить бактерии. Впрочем, их цена вполне позволяет периодически их менять на новые.

Какие еще советы стоит знать?