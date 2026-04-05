Именно он определяет, как будут выглядеть шторы и насколько ими будет комфортно пользоваться ежедневно.

Какие шторы выбирают в 2026 году?

В 2026 году цвета штор уже не просто фон для комнаты, пишет City Magazine. Сезон диктует тренд на теплые и естественные оттенки, которые органично вписываются в любой интерьер.

Среди самых популярных цветов – земные, которые ассоциируются с природой и теплом дома.

Теплый бежевый – универсальный оттенок, который делает пространство светлее и мягче.

Песочный – придает комнате легкости и ощущение простора. Хорошо сочетается с деревом и натуральными тканями.

Оливково-зеленый – оттенок ассоциируется со свежестью, спокойствием и гармонией.

Мягкий коричневый оттенок добавляет глубины пространству – добавляет глубины пространству. Стоит выбирать от светло кофейного до кремово-коричневого.

Также в моде пастельные оттенки – нежный розовый, теплый абрикосовый и спокойный пастельно-голубой.

Специалисты советуют учитывать, как карниз “подает ткань”, поскольку от него напрямую зависит, насколько эффектно будут выглядеть шторы в интерьере.

Какие карнизы выбрать - настенные или потолочные?

Сегодня чаще всего выбирают между двумя вариантами – настенными и потолочными карнизами, Gedling Eye. На первый взгляд может показаться, что разница заключается только в способе крепления, однако на самом деле она влияет и на стиль интерьера и на то, как будут двигаться шторы.

Потолочные карнизы создают аккуратный, почти незаметный эффект и позволяют шторам плавно двигаться, что делает их оптимальными для современных и компактных помещений.

Декоративные настенные карнизы подходят для классических и традиционных интерьеров, где карниз становится частью дизайна. Это особенно актуально для легких тканей, когда важна эстетика, а не только функциональность.

Оба типа карнизов выполняют основную функцию – поддержку штор, но отличаются монтажом, конструкцией и способом эксплуатации.

Потолочные карнизы – это направляющие, которые крепятся непосредственно к потолку. Они оснащены роликами или скользящими роликами, благодаря которым шторы движутся тихо и плавно.

Такие карнизы изготавливают из легких материалов – алюминия или пластика, что делает их практически незаметными. Потолочные карнизы подходят для больших или нестандартных окон. Также их часто устанавливают в том случае, когда шторы часто открываются и закрываются.



Потолочные карнизы позволяют плавное движение штор и тюля / Фото Pexels

Настенные карнизы – это цельные стержни, удерживающие шторы с помощью колец, люверсов или петель. Они монтируются на кронштейны, прикреплены к стене, и могут быть деревянными, металлическими или пластиковыми.

Настенные карнизы часто имеют декоративную отделку, добавляя интерьеру стиля и шарма. Они подходят для легких или среднего веса штор и простых оконных форм. Движение штор по штанге происходит вручную, что иногда менее плавно по сравнению с потолочными системами.

На что обратить внимание при выборе карниз?

Настенные карнизы подходят к классическим или традиционным интерьерам, поскольку добавляют красивых декоративных элементов.

Потолочные карнизы уже отвечают за современный и минималистичный вид. Они практически незаметны и подходят в тех случаях, когда хочется основное внимание привлечь к ткани, а не фурнитуры.

Тяжелые и многослойные шторы лучше размещать на потолочных карнизах – они обеспечивают равномерную поддержку по всей длине. Настенные карнизы подходят для легкого веса, а для очень тяжелых тканей нужны дополнительные кронштейны.

Какие есть материалы карниза:

Дерево – добавляет тепла и естественности, подходит для классического интерьера.

Металл – более прочный, подходит для современных интерьеров.

Пластик – доступный и легкий, но лучше выбирать качественный материал, чтобы избежать деформаций.

Настенные карнизы легко устанавливаются – достаточно лишь нескольких винтов и кронштейнов. Они удобны в снятии и чистке.



Настенные карнизы легко устанавливаются / Фото Pexels

Потолочные карнизы требуют уже более точного монтажа, чтобы шторы двигались плавно. Однако они обеспечивают бесшумное движение при частом использовании.

Выбор между настенными и потолочными карнизами зависит от стиля комнаты, веса штор и желаемого эффекта.

Потолочные карнизы – это современное и минималистичное решение для тяжелых штор и помещений, где их часто открывают. Настенные карнизы – больше декоративный вариант для классических интерьеров, которые подчеркивают красоту ткани и дизайн окна.