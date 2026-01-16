Укр Рус
Лайфхаки Советы подруги Орехи уже выбрасывать или еще можно хранить: подсказка, которая навсегда избавит от сомнений
16 января, 00:04
2

Орехи уже выбрасывать или еще можно хранить: подсказка, которая навсегда избавит от сомнений

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Грецкие орехи должны храниться в герметичной таре или хорошо проветриваемом помещении, а полиэтиленовых пакетов следует избегать.
  • Для длительного хранения большие запасы орехов можно держать в морозилке, а перед употреблением их рекомендуется прогреть в духовке.

Орехи могут лежать на кухне так долго, что кажутся "вечным" продуктом. Но это не так, и достаточно одной ошибки, чтобы они начали быстро портиться.

Грецкие орехи могут храниться очень долго, но нужно обеспечить им надлежащие условия. Какие именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Przepisy.

Интересно Как выжить в холодной квартире: советы опытной альпинистки

Как хранить грецкие орехи?

Влага – самый первый враг грецких орехов. Поэтому их нужно хранить или в герметичной таре, или в хорошо проветриваемом помещении.

Орехам нужны надлежащие условия / Фото Pixabay

Полиэтиленовых пакетов лучше избегать. В них орехи "задыхаются" и быстро портятся и плесневеют.

Если грибы стали влажными с признаками плесени – их нельзя употреблять ни в коем случае. На них образуется опасный грибок афлатоксин, которого точно стоит избегать.

Впрочем, в любом случае не лишним будет просушить орехи в духовке перед использованием.

Можно ли хранить орехи в морозилке?

Если есть такая возможность, то большие запасы орехов действительно лучше держать в морозилке. В таких условиях орехи в скорлупе могут храниться целый год, рассказывает Onet.

Перед использованием их также стоит прогреть в духовке. Кстати, после этого они даже станут вкуснее и ароматнее.

Какие советы стоит попробовать?

Частые вопросы

Какие условия необходимы для хранения грецких орехов?

Грецкие орехи следует хранить в герметичной таре или хорошо проветриваемом помещении, поскольку влага является их первейшим врагом.

Можно ли использовать полиэтиленовые пакеты для хранения орехов?

Полиэтиленовых пакетов лучше избегать, поскольку в них орехи 'задыхаются' и быстро портятся и плесневеют.

Как долго можно хранить грецкие орехи в морозилке?

Грецкие орехи в скорлупе могут храниться в морозилке круглый год, и перед использованием их стоит прогреть в духовке, чтобы они стали вкуснее и ароматнее.