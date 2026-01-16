Орехи уже выбрасывать или еще можно хранить: подсказка, которая навсегда избавит от сомнений
- Грецкие орехи должны храниться в герметичной таре или хорошо проветриваемом помещении, а полиэтиленовых пакетов следует избегать.
- Для длительного хранения большие запасы орехов можно держать в морозилке, а перед употреблением их рекомендуется прогреть в духовке.
Орехи могут лежать на кухне так долго, что кажутся "вечным" продуктом. Но это не так, и достаточно одной ошибки, чтобы они начали быстро портиться.
Грецкие орехи могут храниться очень долго, но нужно обеспечить им надлежащие условия. Какие именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Przepisy.
Как хранить грецкие орехи?
Влага – самый первый враг грецких орехов. Поэтому их нужно хранить или в герметичной таре, или в хорошо проветриваемом помещении.
Орехам нужны надлежащие условия / Фото Pixabay
Полиэтиленовых пакетов лучше избегать. В них орехи "задыхаются" и быстро портятся и плесневеют.
Если грибы стали влажными с признаками плесени – их нельзя употреблять ни в коем случае. На них образуется опасный грибок афлатоксин, которого точно стоит избегать.
Впрочем, в любом случае не лишним будет просушить орехи в духовке перед использованием.
Можно ли хранить орехи в морозилке?
Если есть такая возможность, то большие запасы орехов действительно лучше держать в морозилке. В таких условиях орехи в скорлупе могут храниться целый год, рассказывает Onet.
Перед использованием их также стоит прогреть в духовке. Кстати, после этого они даже станут вкуснее и ароматнее.
Какие советы стоит попробовать?
