Одна ошибка в хранении масла, из-за которой оно горчит: делают почти все

Подсолнечное масло – это продукт, который найдется на каждой кухне, и без которого трудно представить приготовление большинства блюд. Впрочем, многие люди делают простую ошибку относительно хранения.

Независимо от того, какое масло вы используете то как именно, его хранения может оказаться значительно более коварной и сложной задачей, чем кажется на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как правильно хранить масло?

Если вы когда-то замечали, что ваше любимое масло для приготовления пищи начало горчить, причиной может быть неправильное его хранение на кухне. К сожалению, когда говорится о хранении масла, универсального решения нет. Единственный запрет, о котором часто не знают хозяйки – это то, что масло никогда нельзя хранить в шкафчике над плитой.

Дело в том, что так масло постоянно подвергается воздействию тепла в этом шкафу, и это приводит к тому, что оно начинает горчить. Большинство масел – и подсолнечное, и оливковое, и арахисовое, и кокосовое, лучше всего хранить в прохладном, темном и сухом месте, как можно дальше от солнечных лучей. Именно солнце и тепло приводят к тому, что масло становится прогорклым.



Масло может горчить из-за неправильного хранения / Фото Pexels

А прогорклое кулинарное масло не только имеет неприятный вкус, но и может негативно влиять на здоровье, поэтому употреблять его точно не стоит. И для того, чтобы избежать неприятного окисления, следует позаботиться о том, чтобы ограничить количество влаги и воздуха, контактирующих с маслом. Лучше всего для его хранения подходят стеклянные или металлические контейнеры, пишет Food&Wine.

К слову, некоторые хозяйки делают ошибку, когда ставят масло в холодильник – это существенно сокращает срок его хранения. Но некоторые виды масел, например трюфельное, фундуковое, масло грецкого ореха или фисташки можно хранить только в холодильнике.

Какие еще лайфхаки нужно знать?