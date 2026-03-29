Автомобильный фильтр имеет достаточно простую конструкцию, однако сейчас на рынке есть немало различных вариантов, и растеряться довольно просто, пишет Car and driver. Для того, чтобы климатическая система автомобиля работала максимально эффективно, фильтр следует подобрать соответствующий.

Зачем вообще нужен салонный фильтр?

Основная задача фильтра для автомобиля – это очистка воздуха, попадающего внутрь через систему вентиляции и кондиционирования. Ведь вместе с этим воздухом в машину попадают пыль, грязь, пыльца растений, выхлопы других автомобилей, а также бактерии.

Летом наличие качественного и эффективного фильтра вообще невероятно важна, ведь он помогает не только очистить воздух и избавиться от проблемы с запотеванием стекла, но и устраняет неприятные запахи в салоне.

Какие есть типы салонных фильтров?

Основных типов фильтров существует 4, и каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, поэтому выбирать нужно, опираясь на собственные нужды, пишет Go Mechanic.

Обычный пылевой фильтр. Такой тип является базовым и может задержать только крупные частицы грязи и пыли. Впрочем, его цена достаточно низкая и он создает достаточно хороший воздушный поток. Но если основная проблема – это запах, пылевого фильтра будет недостаточно.

Плиссированные фильтры. Это усовершенствованная версия пылевых фильтров, что имеет структуру "гармошкой", что позволяет значительно увеличить площадь фильтрации. Такой фильтр может лучше задерживать мелкие частицы, но все еще не может справиться с сильными запахами. Впрочем, плиссированные фильтры сейчас являются наиболее распространенными в современных автомобилях.

Угольные фильтры. От двух предыдущих типов фильтров этот отличает наличие слоя активированного угля. Это позволяет частично нейтрализовать вредные газы, а также уголь хорошо поглощает запахи.

HEPA-фільтри. Це найбільш високоефективні, і одночасно найдорожчі фільтри для автомобілів.

На что обратить внимание при выборе салонного фильтра?

"Лучшего" фильтра просто не существует – перед тем, как покупать тот или иной, следует оценить, какие вы имеете потребности, и в каких условиях используете автомобиль.

Очистка vs воздушный поток

Важно понимать, что самый плотный фильтр – это не всегда лучший вариант. Ведь с одной стороны он эффективно очищает воздух, а с другой – хуже пропускает воздух через систему. Это значит, что слишком плотный фильтр в конце концов уменьшит силу обдува и создаст дополнительную нагрузку на вентилятор, что может привести к необходимости в его преждевременной замене.

Условия езды

Если обычно вы путешествуете на машине в селе или ездите по трассам, обычного пылевого, или плиссированного фильтра будет вполне достаточно. Впрочем, если машину приходится использовать в городе, лучше выбрать более плотный угольный фильтр.

Запахи

Если основная проблема, с которой приходится сталкиваться в машине – это плохой запах, тогда нужен именно угольный фильтр. Учитывайте, что более дешевые пылевые фильтры не могут убрать запахи.

Как часто нужно заменять фильтр?

Даже если вам кажется, что фильтр все еще работает, лучше всего будет превентивно заменять его раз в год. Впрочем, преждевременно провести замену следует в случаях, если вы заметили неприятный запах или слабый поток воздуха.

