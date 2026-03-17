Именно радиатор в машине предотвращает и перегрев, и замерзание двигателя. Это его основная и очень важная функция, хотя некоторые радиаторы также поддерживают оптимальную температуру трансмиссионной жидкости, пишет CJ. Несмотря на то, что автомобиль технически может работать без радиатора, двигатель в таком случае будет постоянно перегреваться.

Интересно Всего 2 капли – и плохой запах исчезает из обуви: простой трюк за копейки

Зачем нужен радиатор?

Во время езды двигатель автомобиля производит очень много тепла – и для того, чтобы предотвратить перегрев, используется охлаждающая жидкость. Она протекает через двигатель и вокруг него, поглощая тепло, а потом передает его к радиатору.

Движение автомобиля выталкивает теплый воздух через ряды между трубками, и жидкость снова охлаждается. Тепло рассеивается через решетку радиатора автомобиля, и двигатель работает максимально эффективно.

А вот если радиатор сломался, работает с повреждениями, или же его нет вообще, перегрева избежать не удастся никак.

Как часто нужно заменять радиатор?

Эксперты советуют делать это каждые 8 – 10 лет. Но, к счастью, эта деталь при надлежащем обслуживании может работать очень долго, и покупать новый радиатор нужно только при условии поломки или замены двигателя на более мощный.

На необходимость ремонтировать или покупать радиатор охлаждения двигателя указывают:

проблемы с давлением – если крышка радиатора открыта, могут возникнуть проблемы с повышенным или пониженным давлением, и обе поломки заканчиваются одинаково – двигатель перегревается. В таком случае достаточно просто заменить крышку;

– если крышка радиатора открыта, могут возникнуть проблемы с повышенным или пониженным давлением, и обе поломки заканчиваются одинаково – двигатель перегревается. В таком случае достаточно просто заменить крышку; вытекание охлаждающей жидкости – не только раздражает водителей, но также является очень опасным. Антифриз очень токсичен, и если заметили его утечку, существует вероятность, что нужно будет заменить целый радиатор.

– не только раздражает водителей, но также является очень опасным. Антифриз очень токсичен, и если заметили его утечку, существует вероятность, что нужно будет заменить целый радиатор. ржавчина и коррозия – если радиатор вдруг перестал работать как следует, вероятно, в нем накопились мусор и ржавчина. Радиатор тогда нужно промыть. А в целом чистить деталь нужно раз в год, чтобы избежать таких ситуаций.



Радиатор нужно регулярно чистить / Фото Shutterstock

Какие есть типы автомобильных радиаторов?

Перед тем как выбирать радиатор для машины, следует сначала разобраться, какие типы деталей вообще существуют. Основных их есть 3.

Однопроходный . В таком радиаторе охлаждающая жидкость протекает через него только в одном направлении. Этот тип является наиболее распространенным .

. В таком радиаторе охлаждающая жидкость протекает через него только в одном направлении. Этот тип является . Многопроходной . Этот радиатор также называется двухпроходным: он пропускает жидкость через трубки несколько раз. Из-за большей скорости и давления охлаждающей жидкости такая деталь будет работать эффективнее, но также нужны более мощные водяные помпы. Обычно используют такие детали только для высокопроизводительных двигателей .

. Этот радиатор также называется двухпроходным: он пропускает жидкость через трубки несколько раз. Из-за большей скорости и давления охлаждающей жидкости такая деталь будет работать эффективнее, но также нужны более мощные водяные помпы. Обычно используют такие детали только для . Двухъядерный – этот радиатор имеет два слоя трубок, через которые проходит охлаждающая жидкость. И тогда как двухпроходный радиатор пропускает жидкость через ту же площадь вдвое быстрее, двухъядерный работает с привычной скоростью, но охватывает значительно большую площадь.

Как подобрать радиатор для вашего автомобиля?

При выборе самое важное обратить внимание на диаметры входного и выходного турбопроводов, а также расположение радиатора. Монтажные выступы и кронштейны на новой детали обязательно должны совпадать по размеру и расположению с теми, что уже есть в машине.

Но есть еще несколько факторов, на которые не помешает обратить внимание, пишет Hot Rod.

Размер

Чем больше площадь поверхности будет иметь радиатор, тем быстрее будет охлаждать двигатель. Впрочем, прежде чем спешить купить самую большую доступную деталь, учтите:

пространство под капотом – обычно моторные отсеки тесные, и чем ограниченнее пространство, тем меньше воздушного потока. Поэтому выберите радиатор, что влезет в машину;

конструкция – вполне возможно получить большую площадь охлаждения в меньшем корпусе, нужно только выбрать радиатор с большим количеством рядов, или из соответствующего материала – например, алюминия.

Ряды радиаторов

В радиаторе охлаждающая жидкость протекает через ребра и трубки, и добавление этих ребер может увеличить общую площадь, по которой протекает жидкость – а это приводит к более быстрому охлаждению.

Впрочем, в добавлении рядов есть и недостаток – это делает деталь толще и ограничивает доступ воздуха. Поэтому – уменьшает охлаждающую способность. К счастью, это можно решить одним простым способом – подбором соответствующего материала.

Материал

Большинство радиаторов или медно-латунные, или же алюминиевые. И те, и те, имеют свои преимущества и недостатки. В частности, медь является лучшим теплопроводником, чем алюминий – а это значит, что алюминий лучше охлаждает двигатель. Алюминий также тоньше, и это позволяет использовать более широкие трубки в том же пространстве.

Впрочем, сочетание меди и латуни также подходит для многих водителей.

Поэтому, подбор соответствующего радиатора – это не такая сложная задача. А сама деталь является важной и практически необходимой инвестицией в автомобиль.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как выбрать лучший термостат для автомобиля