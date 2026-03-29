Автомобільний фільтр має досить просту конструкцію, проте зараз на ринку є чимало різних варіантів, і розгубитися досить просто, пише Car and driver. Для того, аби кліматична система автівки працювала максимально ефективно, фільтр слід підібрати відповідний.

Навіщо взагалі потрібен салонний фільтр?

Основна задача фільтра для автівки – це очищення повітря, що потрапляє всередину через систему вентиляції та кондиціонування. Адже разом з цим повітрям до машини потрапляють пил, бруд, пилок рослин, вихлопи інших автомобілів, а також бактерії.

Влітку наявність якісного та ефективного фільтра взагалі неймовірно важлива, адже він допомагає не тільки очистити повітря та позбутися проблеми з запотіванням скла, але й усуває неприємні запахи в салоні.

Які є типи салонних фільтрів?

Основних типів фільтрів існує 4, і кожен з них має низку переваг та недоліків, тож обирати потрібно, спираючись на власні потреби, пише Go Mechanic.

Звичайний пиловий фільтр. Такий тип є базовим і може затримати тільки великі частинки бруду та пилу. Втім, його ціна досить низька і він створює досить хороший повітряний потік. Але якщо основна проблема – це запах, пилового фільтра буде недостатньо.

Плісировані фільтри. Це вдосконалена версія пилових фільтрів, що має структуру "гармошкою", що дозволяє значно збільшити площу фільтрації. Такий фільтр може краще затримувати дрібні частинки, але все ще не може впоратися із сильними запахами. Втім, плісировані фільтри наразі є найбільш поширеними у сучасних автомобілях.

Вугільні фільтри. Від двох попередніх типів фільтрів цей відрізняє наявність шару активованого вугілля. Це дозволяє частково нейтралізувати шкідливі гази, а також вугілля добре поглинає запахи.

HEPA-фільтри. Це найбільш високоефективні, і водночас найдорожчі фільтри для автомобілів.

На що звернути увагу під час вибору салонного фільтра?

"Найкращого" фільтра просто не існує – перед тим, як купувати той чи інший, слід оцінити, які ви маєте потреби, та в яких умовах використовуєте автомобіль.

Очищення vs повітряний потік

Важливо розуміти, що найщільніший фільтр – це не завжди найкращий варіант. Адже з одного боку він ефективно очищає повітря, а з іншого – гірше пропускає повітря через систему. Це значить, що надто щільний фільтр зрештою зменшить силу обдуву та створить додаткове навантаження на вентилятор, що може призвести до потреби у його передчасній заміні.

Умови їзди

Якщо зазвичай ви подорожуєте на машині у селі чи їздите трасами, звичайного пилового, або ж плісированого фільтра буде цілком достатньо. Втім, якщо автівку доводиться використовувати у місті, краще обрати щільніший вугільний фільтр.

Запахи

Якщо основна проблема, з якою доводиться стикатися в автівці – це поганий запах, тоді потрібен саме вугільний фільтр. Зважайте, що дешевші пилові фільтри не можуть прибрати запахи.

Як часто потрібно замінювати фільтр?

Навіть якщо вам здається, що фільтр все ще працює, найкраще буде превентивно замінювати його раз на рік. Втім, передчасно провести заміну слід у випадках, якщо ви помітили неприємний запах або слабкий потік повітря.

