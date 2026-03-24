Такой эффект достигается благодаря специальному покрытию, которое уменьшает прилипание пищи, пишет Martha Stewart. Впрочем, эта посуда более уязвима, чем нержавейка или чугун.

Неправильное использование может испортить покрытие и уменьшить срок службы сковородки. Чтобы сковородка как можно дольше оставалась в хорошем состоянии, есть несколько распространенных ошибок, которых стоит избегать.

Что нельзя делать с антипригарной сковородкой?

Использовать металлическую посуду

Металлические лопатки и ложки чаще всего повреждают антипригарное покрытие. Мелкие царапины могут постепенно разрушить защитный слой, и сковородка потеряет свои свойства. Пища со временем начнет прилипать, а очистка станет сложной.

Лучше всего для такой сковородки использовать силиконовые, деревянные или пластиковые инструменты. Разрезать омлет лучше на тарелке, чем резать прямо в сковороде.

Разогревать пустую сковородку

Антипригарные сковородки не любят сухого нагрева, в отличие от стальной посуды. При перегреве покрытие может разрушаться и выделять неприятные пары. Чтобы этого избежать, перед включением плиты стоит добавить немного масла или сливочного масла.

Пользоваться сковородкой с царапинами

Если на поверхности есть глубокие царапины, то пользоваться такой сковородой не стоит. Со временем покрытие может отслоиться с постепенно потерять свои свойства.

Из-за поврежденной поверхности прилипает пища, нагрев становится неравномерным, а мытье – более сложным. В таком случае лучше приобрести новую сковородку.

Придбати антипригарні сковорідки можна на Prom. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Погружать в воду горячей

Враг для кухонной посуды – резкий перепад температур. Если горячую сковородку поставить под холодную воду, то металл может деформироваться. В результате она может криво стоять на плите, а это приведет к неравномерному приготовлению.



Горячую сковородку нельзя погружать в воду / Фото Pexels

Мыть в посудомоечной машине

Ручное мытье сковородки с антипригарным покрытием гораздо лучше, поскольку высокие температуры и агрессивные моющие средства постепенно разрушают покрытие. Лучший вариант – это теплая вода и мытье обычной губкой со средством для посуды.

Очищать абразивными губками

Сильное трение вредит антипригарной поверхности. Жесткие губки и металлические скребки оставляют царапины, из-за которых покрытие теряет свои свойства. Вместо этого сковородку надо мыть мягкой губкой, а если остатки не отходят, то посуду будет достаточно замочить на несколько минут в воде.

Складывать сковородки друг на друга

Большинство из нас держат посуду в кухонных шкафах "стопкой", но это только может навредить покрытию. Дно одной сковородки может поцарапать поверхность другой. Хозяйки советуют класть между сковородками полотенце, чтобы избежать повреждения.

Использовать кулинарный спрей

Для экономии масла некоторые используют аэрозольный спрей, однако они не так уж и полезны. Дело в том, что они способны оставлять липкий налет, который накапливается и ухудшает антипригарные свойства.

Лучше все же использовать обычное масло. Для удобства его можно размазать по поверхности бумажным полотенцем.

К слову, сковородки и противни можно эффективно очистить от жира и нагара с помощью сухой горчицы, соды, уксуса или хозяйственного мыла, говорится на Reddit. Горчица не только растворяет жир, но и нейтрализует неприятные запахи, тогда как сода с уксусом размягчают нагар, облегчая его удаление.

