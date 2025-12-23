Многие выбирают на праздники вместо искусственной елки – живую, благодаря тому, что она имеет невероятный запах хвои, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Однако без правильного ухода, живая елка может быстро осыпаться.

Читайте также Вот почему елка осыпается и желтеет: ее нельзя ставить в этом одном месте

Специалисты садового центра Halls, что в Бирмингеме, рассказали несколько советов, которые помогут елке сохранить свой вид гораздо дольше. Некоторые покупают зеленое дерево перед самым Рождеством, поэтому несколько лайфхаков точно пригодятся.

Как сохранить вид живой елки?

Покупайте елку перед Рождеством

Чем быстрее елка окажется в теплом помещении, тем быстрее начнет высыхать и сбрасывать хвою, поэтому поздняя покупка как раз будет способствовать тому, чтобы дерево простояло как можно дольше.

До речі, знайти ялинку чи прикраси до неї за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, подарунки і купу всього для свят. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Дайте елке подышать

Сразу после покупки с елки надо снять защитную сетку, которая может повредить и прижать ветви. Эксперты советуют дать ветвям несколько часов, чтобы они естественно расправились. Такой трюк позволит дереву выглядеть пышным и равномерным.

Не забывайте о воде

Елка является живым деревом, поэтому ей нужна влага. Чтобы дерево лучше пило воду, то нужно срезать 2 – 3 сантиметра снизу ствола и поставить в подставку с водой.

Держите елку подальше от тепла

Решающее значение имеет выбор места для елки в доме. Не ставьте дерево возле радиаторов, камина или печки. Высокая температура приведет к быстрому осыпанию хвои и преждевременному высыханию дерева. Елка должна стоять там, где не будет испытывать прямого воздействия тепла.

Как сохранить дольше живую елку: смотрите видео

А чтобы наполнить дом рождественским ароматом, можно использовать специи, пишет Real simple. Подойдет корица, гвоздика, апельсиновая цедра и ароматизаторы. Также молотый кофе, прогретый несколько секунд на сухой сковороде, дает глубокий, теплый аромат, который также поможет почувствовать феерию праздника.

Какие еще советы стоит знать?