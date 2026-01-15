Как разогреть еду, когда нет света: гениальный трюк с ситечком
- Чтобы разогреть еду без электроэнергии, можно использовать кастрюлю с водой и ситечко на газовой плите, накрыв сито крышкой для более быстрого нагрева.
- Другой способ: на сковородке с водой, которая покрывает дно, разогреть еду на тарелке, накрыв сковородку крышкой для равномерного прогрева.
Отключения света становятся все жестче, поэтому украинцам в очередной раз приходится находить различные методы, чтобы справиться с домашними делами без электроэнергии. Если нужно разогреть еду, но включить микроволновку нет возможности – советуем воспользоваться простым лайфхаком.
Он довольно простой и действенный, поэтому им точно начнут пользоваться все, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток блогера Марины.
Как разогреть еду без света?
Благодаря этому методу, едой можно насладиться в любой момент. Вам понадобится лишь один кухонный девайс, который точно найдется у каждого на кухне.
Сначала нужно в большую кастрюлю налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли необходимо положить сито и переложить в него ту пищу, которую надо подогреть.
По желанию, сито сверху можно накрыть еще и крышкой. Таким образом пища подогреется гораздо быстрее. Такой процесс не только действенный, но и достаточно быстрый, потому что подогреть блюдо удастся от 3 до 5 минут.
Как разогреть еду: смотрите видео
Как еще можно разогреть пищу?
Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский рассказал в своем инстаграме еще один довольно интересный способ. Чтобы быстро разогреть еду, нужно поставить сковородку на газовую плитку и положить на нее любую крышку (как подставку), а дальше налить немного воды так, чтобы она покрывала дно.
На верх крышки ставится тарелка с едой, а потом сковородку надо накрыть крышкой. Через некоторое время вода нагреется, начнет испаряться и равномерно прогреет всю еду.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Чтобы убрать горечь из грецких орехов, их следует залить горячей водой на несколько часов, а затем промыть до чистой воды.
Мандариновые кожуры можно использовать как ароматное дополнение к чаю, улучшая его вкус и насыщая цитрусовым ароматом.
