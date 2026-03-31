5 весенних духов, которые соберут десятки комплиментов: имеют невероятный запах
31 марта, 13:34
5 весенних духов, которые соберут десятки комплиментов: имеют невероятный запах

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • В этом году в моде многослойные фруктовые духи, которые оставляют долгий ароматный шлейф.
  • Рекомендуется хранить духи в темном, сухом и прохладном месте для длительного сохранения аромата.

Весной хочется не только красиво одеваться, но и вкусно пахнуть. В центре внимания уже начинают появляться фруктовые композиции, которые имеют невероятный запах.

В этом году легкие и чистые ароматы отходят на второй план, а их место занимают многослойные композиции, пишет City Magazine. Речь идет о запахах, которые оставляют после себя долгий ароматный шлейф – такие духи точно заслуживают комплиментов.

Какие духи приобрести весной?

Mugler Alien Pulp

Этот аромат подойдет тем женщинам, которые любят фруктовые запахи. Парфюм наполнен нотками фруктов и цветов, сочетая в себе фирменный жасмин со спелой малиной, лимонной цедрой, апельсином, мускусом и ванилином.


Духи на весну, которые оставляют ароматный шлейф / Фото Pinterest

Prada Infusion de Rhubarbe

В этом парфюме особенно ощутимым является ревень. В целом композиция, свежая, сочетает в себе зеленые цитрусовые ноты и нежную розу. Аромат после себя оставляет стойкий мускусный шлейф.


Духи на весну, которые оставляют ароматный шлейф / Фото Pinterest

Lancôme Idôle Peach 'N Roses

Розовая база этого аромата довершена сочным персиком, а парфюм уравновешивает нота розового перца. Аромат имеет сладкий и довольно нежный шлейф.


Духи на весну, которые оставляют ароматный шлейф / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Libre Berry Crush

Фирменная лаванда в этой линейке звучит уже немного иначе благодаря малиновому акценту. Аромат подходит для вечеров, когда хочется довершить образ парфюмом, который запомнят надолго.


Духи на весну, которые оставляют ароматный шлейф / Фото Pinterest

Salvatore Ferragamo Fiamma

Аромат наполнен сладкой грушей, которую довершает цветочная гардения и насыщенная амбра. Парфюм ассоциируют с теплыми весенними вечерами где-то в Италии.


Духи на весну, которые оставляют ароматный шлейф / Фото Pinterest

Где нужно хранить духи?

Духи не стоит хранить в ванной комнате из-за влажности и перепадов температуры, которые могут повредить аромат, пишет Interia Kobieta.

Рекомендуется хранить духи в темном, сухом и прохладном месте. Это может быть закрытый шкаф или ящик. В этих условиях духи будут держать долго свой аромат из-за отсутствия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.

Частые вопросы

Какие духи рекомендуют весной 2026 года?

Весной 2026 года популярны духи с многослойными композициями, которые оставляют долгий ароматный шлейф. Среди них выделяются 'Mugler Alien Pulp', 'Prada Infusion de Rhubarbe', 'Lancôme Idôle Peach 'N Roses', 'Yves Saint Laurent Libre Berry Crush' и 'Salvatore Ferragamo Fiamma'.

Как правильно хранить духи, чтобы сохранить их аромат?

Духи следует хранить в темном, сухом и прохладном месте - например, в закрытом шкафу или ящике. Это поможет избежать воздействия солнечного света, искусственного освещения, влажности и колебаний температуры, которые могут повредить аромат.

Почему легкие и чистые ароматы теряют популярность в 2026 году?

В 2026 году легкие и чистые ароматы отходят на второй план, уступая место многослойным композициям, которые оставляют после себя долгий ароматный шлейф. Такие ароматы считаются более привлекательными и заслуживают комплиментов.