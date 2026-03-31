5 весенних духов, которые соберут десятки комплиментов: имеют невероятный запах
Весной хочется не только красиво одеваться, но и вкусно пахнуть. В центре внимания уже начинают появляться фруктовые композиции, которые имеют невероятный запах.
В этом году легкие и чистые ароматы отходят на второй план, а их место занимают многослойные композиции, пишет City Magazine. Речь идет о запахах, которые оставляют после себя долгий ароматный шлейф – такие духи точно заслуживают комплиментов.
Какие духи приобрести весной?
Mugler Alien Pulp
Этот аромат подойдет тем женщинам, которые любят фруктовые запахи. Парфюм наполнен нотками фруктов и цветов, сочетая в себе фирменный жасмин со спелой малиной, лимонной цедрой, апельсином, мускусом и ванилином.
Духи на весну, которые оставляют ароматный шлейф / Фото Pinterest
Prada Infusion de Rhubarbe
В этом парфюме особенно ощутимым является ревень. В целом композиция, свежая, сочетает в себе зеленые цитрусовые ноты и нежную розу. Аромат после себя оставляет стойкий мускусный шлейф.
Lancôme Idôle Peach 'N Roses
Розовая база этого аромата довершена сочным персиком, а парфюм уравновешивает нота розового перца. Аромат имеет сладкий и довольно нежный шлейф.
Yves Saint Laurent Libre Berry Crush
Фирменная лаванда в этой линейке звучит уже немного иначе благодаря малиновому акценту. Аромат подходит для вечеров, когда хочется довершить образ парфюмом, который запомнят надолго.
Salvatore Ferragamo Fiamma
Аромат наполнен сладкой грушей, которую довершает цветочная гардения и насыщенная амбра. Парфюм ассоциируют с теплыми весенними вечерами где-то в Италии.
Где нужно хранить духи?
Духи не стоит хранить в ванной комнате из-за влажности и перепадов температуры, которые могут повредить аромат, пишет Interia Kobieta.
Рекомендуется хранить духи в темном, сухом и прохладном месте. Это может быть закрытый шкаф или ящик. В этих условиях духи будут держать долго свой аромат из-за отсутствия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.
