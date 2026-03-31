Цього року легкі та чисті аромати відходять на другий план, а їхнє місце займають багатошарові композиції, пише City Magazine. Йдеться про запахи, які залишають після себе довгий ароматний шлейф – такі парфуми точно заслуговують на компліменти.
Які парфуми придбати навесні?
Mugler Alien Pulp
Цей аромат підійде тим жінкам, які люблять фруктові запахи. Парфум наповнений нотками фруктів та квітів, поєднуючи в собі фірмовий жасмин зі стиглою малиною, лимонною цедрою, апельсином, мускусом та ваніліном.
Парфуми на весну, які залишають ароматний шлейф / Фото Pinterest
Prada Infusion de Rhubarbe
У цьому парфумі особливо відчутним є ревінь. Загалом композиція, свіжа, поєднує в собі зелені цитрусові ноти та ніжну троянду. Аромат після себе залишає стійкий мускусний шлейф.
Lancôme Idôle Peach 'N Roses
Трояндова база цього аромату довершена соковитим персиком, а парфум врівноважує нота рожевого перцю. Аромат має солодкий та доволі ніжний шлейф.
Yves Saint Laurent Libre Berry Crush
Фірмова лаванда у цій лінійці звучить вже трохи інакше завдяки малиновому акценту. Аромат підходить для вечорів, коли хочеться довершити образ парфумом, який запам’ятають надовго.
Salvatore Ferragamo Fiamma
Аромат наповнений солодкою грушею, яку довершує квіткова гарденія та насичена амбра. Парфум асоціюють з теплими весняними вечорами десь в Італії.
Де потрібно зберігати парфуми?
Парфуми не варто зберігати у ванній кімнаті через вологість та перепади температури, які можуть пошкодити аромат, пише Interia Kobieta.
Рекомендується зберігати парфуми в темному, сухому й прохолодному місці. Це може бути закрита шафа чи шухляда. У цих умовах парфуми триматимуть довго свій аромат через відсутність сонячного світла, штучного освітлення, вологості чи коливань температури.
