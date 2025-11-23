Какими дровами лучше всего топить зимой: они дают больше всего тепла

Правильно подобранные дрова способны обеспечить стабильное тепло в доме в зимнее время. Однако, важно выбрать разные породы древесины, поскольку каждая древесина имеет разную плотность, скорость горения и степень жаростойкости.

Одни дрова могут быстро гореть, но не греть, другие же горят медленно и дают жар в течение нескольких часов, пишет 24 Канал.

Какими дровами стоит топить зимой?

Лучшими для отопления считаются твердые породы древесины. Популярным считается граб, который дает больше всего тепла среди традиционных дров. Он горит медленно, равномерно и держит жар максимально долго.

Дуб также обеспечивает сильный жар и стабильное тепло. Дерево имеет высокую плотность, поэтому древесина медленно сгорает. Дуб идеально подходит для котлов и каминов, единственный минус заключается в цене.

Ясень – еще один хороший вариант. Он имеет высокую теплоотдачу и разжигается значительно легче, чем граб или дуб. Береза тоже дает много тепла и способна гореть даже тогда, когда имеет высокую влажность. Недостаток ее заключается лишь в выработке большего количества сажи.



Граб, дуб и ясень хорошо горят / Фото Pexels

Специалисты не советуют для длительного отопления использовать хвойные породы. Ель или сосна быстро разгораются и дают красивое пламя, но тепла от них – гораздо меньше. Хвойная древесина засаливает дымоходы, поэтому не подходит как основной источник тепла.

Эффективность дров зависит не только от породы, но и от уровня влажности. Свежесрубленная древесина содержит 60% влаги, поэтому дает мало тепла и образует много дыма. Хорошо горят те дрова, которые высыхали минимум год. В таком случае их влажность будет составлять до 20%. Тогда древесина будет выделять много тепла и медленно гореть.

Использовать стоит два размера поленьев. Тонкие помогают быстро разжечь огонь, а толстые – дольше прогорают. Для получения максимального тепла, можно сочетать дуб, граб и ясень. Такая древесина эффективна и обеспечит комфортную температуру.

К слову, использование газовой плиты для обогрева помещения может привести к отравлению угарным газом, что является очень опасным для здоровья, пишет BBC. Эффективные методы обогрева включают проверку работы батарей, установку экранов из фольги за батареями и использование электрических одеял или пледов с подогревом.

