Якими дровами найкраще палити взимку: вони дають найбільше тепла

Правильно підібрані дрова здатні забезпечити стабільне тепло в будинку у зимову пору. Проте, важливо обрати різні породи деревини, оскільки кожна деревина має різну щільність, швидкість горіння та ступінь жаростійкості.

Одні дрова можуть швидко горіти, але не гріти, інші ж горять повільно й дають жар впродовж кількох годин, пише 24 Канал.

Якими дровами варто палити взимку?

Найкращими для опалення вважаються тверді породи деревини. Популярним вважається граб, який дає найбільше тепла серед традиційних дров. Він горить повільно, рівномірно й тримає жар максимально довго.

Дуб також забезпечує сильний жар та стабільне тепло. Дерево має високу щільність, тож деревина повільно згорає. Дуб ідеально підходить для котлів та камінів, єдиний мінус полягає у ціні.

Ясен – ще один хороший варіант. Він має високу тепловіддачу й розпалюється значно легше, ніж граб чи дуб. Береза теж дає багато тепла й здатна горіти навіть тоді, коли має високу вологість. Недолік її полягає лише у виробленні більшої кількості сажі.



Граб, дуб та ясен добре горять / Фото Pexels

Фахівці не радять для тривалого опалювання використовувати хвойні породи. Ялина чи сосна швидко розгораються й дають красиве полум’я, але тепла від них – набагато менше. Хвойна деревина засмолює димоходи, тому не підходить як основне джерело тепла.

Ефективність дров залежить не лише від породи, але й від рівня вологості. Свіжозрубана деревина містить 60% вологи, тому дає мало тепла й утворює багато диму. Добре горять ті дрова, які висихали щонайменше рік. У такому випадку їхня вологість складатиме до 20%. Тоді деревина виділятиме багато тепла й повільно горітиме.

Використовувати варто два розміри полін. Тонкі допомагають швидко розпалити вогонь, а товсті – довше прогорають. Для отримання максимального тепла, можна поєднувати дуб, граб та ясен. Така деревина ефективна й забезпечить комфортну температуру.

До слова, використання газової плити для обігріву приміщення може призвести до отруєння чадним газом, що є дуже небезпечним для здоров'я, пише BBC. Ефективніші методи обігріву включають перевірку роботи батарей, встановлення екранів з фольги за батареями та використання електричних ковдр або пледів з підігрівом.

Які ще лайфхаки треба знати?