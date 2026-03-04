Каким средством помыть окна весной: хрустальный блеск останется до осени
- София Сизова рекомендует средство для мытья окон, содержащее воду, спирт, уксус и глицерин, который помогает избежать разводов и задерживает пыль.
- Британское издание Express предлагает использовать кастильское мыло и спирт для очистки окон от грязи и разводов.
Чистые окна создают ощущение свежести и наполняют дом светом. Начало марта – идеальное время для генеральной уборки, в частности для мытья окон после зимы.
Многие во время мытья стекол сталкиваются с одной и той же проблемой – разводами и быстрым появлением пыли, говорится в инстаграм-сообщении Софии Сизовой.
Читайте также Худшее время для мытья окон: что именно может испортить результат
Девушка часто делится секретами и лайфхаками для быстрой и действенной уборки, поэтому рассказала рецепт домашнего средства, которое помогает идеально вымыть окна и надолго оставить их чистыми.
Чем отмыть окна в доме?
Для средства понадобится:
- 200 миллилитров воды;
- 100 миллилитров спирта или водки;
- 100 миллилитров уксуса;
- 1 столовая ложка глицерина.
Для приготовления раствора нужно сначала смешать в емкости воду, спирт, уксус и глицерин. Тогда готовую жидкость надо перелить в бутылку с распылителем, чтобы было удобнее наносить на стекло.
Перед мытьем стоит протереть окна сухой салфеткой или тряпкой, чтобы убрать всю пыль и грязь. Тогда средство распылите на поверхность стекла и тщательно протрите тряпкой. Для лучшего результата сначала надо двигаться горизонтально, а потом вертикально. Благодаря этому методу можно избежать разводов.
После этого средства окна станут идеально прозрачными и частыми. Секрет долговременного блеска скрывается в глицерине. Благодаря ему пыль не будет оседать на стекле быстро, поэтому чистота сохранится дольше.
Кроме этого, смесь помогает бороться с плесенью, которая может появляться на окнах. Спирт и уксус имеют антибактериальные свойства, которые способствуют уничтожению бактерий и грибков.
Средство для идеального мытья окон: смотрите видео
Чем еще можно помыть окна?
Британское издание Express отмечает, что помыть окна можно благодаря кастильскому мылу и обычному спирту. Оба средства прекрасно отмывают прилипшую грязь и убирают разводы на стекле. Для создания средства нужны 4 столовые ложки кастильского мыла, 4 столовые ложки спирта и 2 литра теплой воды.
Смешав все ингредиенты, обмакните тряпку и мойте окна слева направо. После этого вытрите все салфеткой из микрофибры, чтобы окна остались блестящими.
Какие еще советы стоит знать?
После зимы важно тщательно мыть авто, в частности под давлением, чтобы удалить соль, реагенты и песок, которые могут вызвать коррозию.
Соль в носке на подоконнике помогает уменьшить влажность и конденсат на окнах благодаря своим гигроскопическим свойствам.
Частые вопросы
Какие ингредиенты нужны для приготовления домашнего средства для мытья окон?
Для приготовления домашнего средства для мытья окон понадобятся 200 миллилитров воды, 100 миллилитров спирта или водки, 100 миллилитров уксуса и 1 столовая ложка глицерина.
Как использовать домашнее средство для мытья окон, чтобы избежать разводов?
Перед мытьем нужно протереть окна сухой салфеткой или тряпкой, чтобы убрать всю пыль и грязь. Затем распылите средство на поверхность стекла и тщательно протрите тряпкой. Для лучшего результата сначала двигайтесь горизонтально, а затем вертикально.
Какие дополнительные преимущества имеет использование домашнего средства для мытья окон?
Кроме идеальной прозрачности, средство помогает бороться с плесенью благодаря антибактериальным свойствам спирта и уксуса. Глицерин в составе средства обеспечивает долговременный блеск, предотвращая быстрое оседание пыли на стекле.