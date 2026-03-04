Чимало людей під час миття скла стикаються з однією й тією ж проблемою – розводами та швидкою появою пилу, йдеться в інстаграм-дописі Софії Сізової.

Дівчина часто ділиться секретами й лайфхаками для швидкого та дієвого прибирання, тож розповіла рецепт домашнього засобу, який допомагає ідеально вимити вікна й надовго залишити їх чистими.

Чим відмити вікна в оселі?

Для засобу знадобиться:

200 мілілітрів води;

100 мілілітрів спирту чи горілки;

100 мілілітрів оцту;

1 столова ложка гліцерину.

Для приготування розчину потрібно спочатку змішати в ємності воду, спирт, оцет та гліцерин. Тоді готову рідину треба перелити в пляшку з розпилювачем, щоб було зручніше наносити на скло.

Перед миттям варто протерти вікна сухою серветкою чи ганчіркою, щоб прибрати увесь пил та бруд. Тоді засіб розпиліть на поверхню скла й ретельно протріть ганчіркою. Для кращого результату спочатку треба рухатися горизонтально, а тоді вертикально. Завдяки цьому методу можна уникнути розводів.

Після цього засобу вікна стануть ідеально прозорими й частими. Секрет довготривалого блиску ховається у гліцерині. Завдяки ньому пил не осідатиме на склі швидко, тому чистота збережеться довше.

Окрім цього, суміш допомагає боротися з пліснявою, яка може з’являтися на вікнах. Спирт та оцет мають антибактеріальні властивості, які сприяють знищенню бактерій та грибків.

Чим ще можна помити вікна?

Британське видання Express зазначає, що помити вікна можна завдяки кастильському милі та звичайному спирту. Обидва засоби чудово відмивають прилиплий бруд та прибирають розводи на склі. Для створення засобу потрібні 4 столові ложки кастильського мила, 4 столові ложки спирту та 2 літри теплої води.

Змішавши всі інгредієнти, вмочіть ганчірку й мийте вікна зліва направо. Після цього витріть все серветкою з мікрофібри, щоб вікна залишилися блискучими.

Які ще поради варто знати?