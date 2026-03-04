Многие во время мытья стекол сталкиваются с одной и той же проблемой – разводами и быстрым появлением пыли, говорится в инстаграм-сообщении Софии Сизовой.

Девушка часто делится секретами и лайфхаками для быстрой и действенной уборки, поэтому рассказала рецепт домашнего средства, которое помогает идеально вымыть окна и надолго оставить их чистыми.

Чем отмыть окна в доме?

Для средства понадобится:

200 миллилитров воды;

100 миллилитров спирта или водки;

100 миллилитров уксуса;

1 столовая ложка глицерина.

Для приготовления раствора нужно сначала смешать в емкости воду, спирт, уксус и глицерин. Тогда готовую жидкость надо перелить в бутылку с распылителем, чтобы было удобнее наносить на стекло.

Перед мытьем стоит протереть окна сухой салфеткой или тряпкой, чтобы убрать всю пыль и грязь. Тогда средство распылите на поверхность стекла и тщательно протрите тряпкой. Для лучшего результата сначала надо двигаться горизонтально, а потом вертикально. Благодаря этому методу можно избежать разводов.

После этого средства окна станут идеально прозрачными и частыми. Секрет долговременного блеска скрывается в глицерине. Благодаря ему пыль не будет оседать на стекле быстро, поэтому чистота сохранится дольше.

Кроме этого, смесь помогает бороться с плесенью, которая может появляться на окнах. Спирт и уксус имеют антибактериальные свойства, которые способствуют уничтожению бактерий и грибков.

Чем еще можно помыть окна?

Британское издание Express отмечает, что помыть окна можно благодаря кастильскому мылу и обычному спирту. Оба средства прекрасно отмывают прилипшую грязь и убирают разводы на стекле. Для создания средства нужны 4 столовые ложки кастильского мыла, 4 столовые ложки спирта и 2 литра теплой воды.

Смешав все ингредиенты, обмакните тряпку и мойте окна слева направо. После этого вытрите все салфеткой из микрофибры, чтобы окна остались блестящими.

Какие еще советы стоит знать?