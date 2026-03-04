Многие во время мытья стекол сталкиваются с одной и той же проблемой – разводами и быстрым появлением пыли, говорится в инстаграм-сообщении Софии Сизовой.
Девушка часто делится секретами и лайфхаками для быстрой и действенной уборки, поэтому рассказала рецепт домашнего средства, которое помогает идеально вымыть окна и надолго оставить их чистыми.
Чем отмыть окна в доме?
Для средства понадобится:
- 200 миллилитров воды;
- 100 миллилитров спирта или водки;
- 100 миллилитров уксуса;
- 1 столовая ложка глицерина.
Для приготовления раствора нужно сначала смешать в емкости воду, спирт, уксус и глицерин. Тогда готовую жидкость надо перелить в бутылку с распылителем, чтобы было удобнее наносить на стекло.
Перед мытьем стоит протереть окна сухой салфеткой или тряпкой, чтобы убрать всю пыль и грязь. Тогда средство распылите на поверхность стекла и тщательно протрите тряпкой. Для лучшего результата сначала надо двигаться горизонтально, а потом вертикально. Благодаря этому методу можно избежать разводов.
После этого средства окна станут идеально прозрачными и частыми. Секрет долговременного блеска скрывается в глицерине. Благодаря ему пыль не будет оседать на стекле быстро, поэтому чистота сохранится дольше.
Кроме этого, смесь помогает бороться с плесенью, которая может появляться на окнах. Спирт и уксус имеют антибактериальные свойства, которые способствуют уничтожению бактерий и грибков.
Средство для идеального мытья окон: смотрите видео
Чем еще можно помыть окна?
Британское издание Express отмечает, что помыть окна можно благодаря кастильскому мылу и обычному спирту. Оба средства прекрасно отмывают прилипшую грязь и убирают разводы на стекле. Для создания средства нужны 4 столовые ложки кастильского мыла, 4 столовые ложки спирта и 2 литра теплой воды.
Смешав все ингредиенты, обмакните тряпку и мойте окна слева направо. После этого вытрите все салфеткой из микрофибры, чтобы окна остались блестящими.
Какие еще советы стоит знать?
После зимы важно тщательно мыть авто, в частности под давлением, чтобы удалить соль, реагенты и песок, которые могут вызвать коррозию.
Соль в носке на подоконнике помогает уменьшить влажность и конденсат на окнах благодаря своим гигроскопическим свойствам.