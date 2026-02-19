Как согреться, когда дома холодно: старые проверенные лайфхаки, которые помогают

В условиях перебоев с отоплением поддерживать тепло в доме не совсем просто. Однако сделать пребывание дома комфортным можно даже без дорогих обогревателей.

Достаточно лишь правильного использования пространства и бытовых возможностей, пишет The Spruce.

Как согреться без отопления и электричества?

Многослойная одежда

Несколько слоев одежды лучше удерживают тепло и позволяют регулировать тепло, когда при необходимости можно что-то снять или надеть. Плотные шерстяные носки или тапки помогают быстрее почувствовать тепло, особенно если холодный пол.

Горячие блюда и напитки

В холод стоит употреблять теплую пищу, к примеру, супы. Также нужно пить чай, кофе или какао. Тепло жидкости согревает изнутри, а горячая чашка нагревает ладони.



Дома стоит пить горячие напитки / Фото Pexels

Грелка и электроодеяло

Грелку можно прикладывать к рукам или ногам для лучшего комфорта. Дополнительно можно воспользоваться электрическим одеялом или подогревающим наматрасником.

Выбирайте верхние этажи

Теплый воздух поднимается вверх, поэтому в многоэтажном доме на верхних уровнях значительно теплее. По возможности стоит перенести туда рабочее место или обустроить зону отдыха.

Больше двигайтесь

Физическая активность естественно повышает температуру тела. Уборка, легкая зарядка, домашние дела или активные игры помогают избежать ощущения холода. Даже короткие перерывы на движение способны заметно согреть.

Как повысить температуру во всем доме?

Готовьте на плите или в духовке

Духовой шкаф и варочная поверхность выделяют тепло, поэтому автоматически прогревают кухню. Зимой приготовление пищи может стать дополнительным источником тепла.

Открывайте духовку после выпечки

После завершения готовки в холодный период можно оставить дверцу духовки открытой, чтобы горячий воздух распространился по комнате.

Пользуйтесь увлажнителем воздуха

Влажный воздух ощущается теплее, чем сухой. Зимой помещения часто пересушиваются, поэтому увлажнитель может помочь вернуть комфортный уровень влажности.

Не перекрывайте батареи

Если отопление работает, но в комнате прохладно, то проблема может скрываться в циркуляции теплого воздуха. Мебель или плотные шторы перед радиаторами могут блокировать тепло и снижать эффективность обогрева.

Эти советы показывают, что даже без стабильного отопления можно сделать дом теплее и уютнее.

Почему зимой надо мыть окна?

Мытье окон зимой позволяет увеличить проникновение естественного света и тепла, что может уменьшить потребность в отоплении, пишет Ideal Home. Регулярное мытье окон помогает уменьшить конденсат и предотвратить образование плесени, а также защитить стеклянные поверхности от повреждений.

