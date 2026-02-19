Як зігрітися, коли вдома холодно: старі перевірені лайфхаки, які допомагають

В умовах перебоїв з опаленням підтримувати тепло в оселі не зовсім просто. Проте зробити перебування вдома комфортнішим можна навіть без дорогих обігрівачів.

Достатньо лише правильного використання простору та побутових можливостей, пише The Spruce.

Як зігрітися без опалення та електрики?

Багатошаровий одяг

Кілька шарів одягу краще утримують тепло й дозволяють регулювати тепло, коли за потреби можна щось зняти чи одягнути. Щільні вовняні шкарпетки чи тапки допомагають швидше відчути тепло, особливо якщо холодна підлога.

Гарячі страви і напої

У холод варто вживати теплу їжу, до прикладу, супи. Також потрібно пити чай, каву чи какао. Тепло рідини зігріває зсередини, а гаряча чашка нагріває долоні.



Грілка та електроковдра

Грілку можна прикладати до рук чи ніг для кращого комфорту. Додатково можна скористатися електричною ковдрою чи підігрівальним наматрацником.

Обирайте верхні поверхи

Тепле повітря піднімається вгору, тому в багатоповерховому будинку на верхніх рівнях значно тепліше. За можливості варто перенести туди робоче місце або облаштувати зону відпочинку.

Більше рухайтеся

Фізична активність природно підвищує температуру тіла. Прибирання, легка зарядка, домашні справи чи активні ігри допомагають уникнути відчуття холоду. Навіть короткі перерви на рух здатні помітно зігріти.

Як підвищити температуру в усьому будинку?

Готуйте на плиті чи в духовці

Духова шафа й варильна поверхня виділяють тепло, тому автоматично прогрівають кухню. Взимку приготування їжі може стати додатковим джерелом тепла.

Відчиняйте духовку після випічки

Після завершення готування в холодний період можна залишити дверцята духовки відчиненими, щоб гаряче повітря поширилося кімнатою.

Користуйтеся зволожувачем повітря

Вологе повітря відчувається теплішим, ніж сухе. Взимку приміщення часто пересушуються, тому зволожувач може допомогти повернути комфортний рівень вологості.

Не перекривайте батареї

Якщо опалення працює, але в кімнаті прохолодно, то проблема може ховатися у циркуляції теплого повітря. Меблі чи щільні штори перед радіаторами можуть блокувати тепло та знижувати ефективність обігріву.

Ці поради показують, що навіть без стабільного опалення можна зробити дім теплішим і затишнішим.

Чому взимку треба мити вікна?

Миття вікон взимку дозволяє збільшити проникнення природного світла і тепла, що може зменшити потребу в опаленні, пише Ideal Home. Регулярне миття вікон допомагає зменшити конденсат та запобігти утворенню цвілі, а також захистити скляні поверхні від пошкоджень.

Які є корисні поради на зиму?