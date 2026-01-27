Зимовка герани и пеларгонии – это задача, с которой цветоводы часто допускают ошибки. Но нужно не только дать растению пережить холода, но и "разбудить" его весной, чтобы оно снова порадовало цветением, пишет Rural Sprout.
Что делать, чтобы пеларгония успешно перезимовала?
Если пеларгония растет в саду, на зиму ее нужно заносить в помещение – иначе она не переживет морозов. Впрочем, есть одно предостережение – если вы посадите ее в старую почву, трюк не сработает. Поэтому нужно полностью выкопать пеларгонии, тщательно очистить корни и пересадить все растение в горшок соответствующего размера со свежим грунтом.
Только вы это сделаете, поставьте горшок на солнечное окно, чтобы пеларгония получила максимум света. Главное, чтобы температура не опускалась ниже, чем 4 градуса. Зимой пеларгонии нуждаются в таком же поливе, как и остальные комнатные растения – но меньшего, чем летом. Держите горшки как можно дальше от источников тепла.
Как заставить пеларгонию снова цвести весной?
Если регион теплый, герани с укрытием могут зимовать на улице (главное, чтобы температура не падала ниже нуля градусов). В таком случае растение начнет выпускать новые листья и цвести, как только погода станет теплее. Впрочем, растениям, что перезимовали в помещении, нужно будет уделить немного больше внимания, пишет The Spruce.
Начинайте подпитывать герань сбалансированным жидким органическим удобрением, разведенным в четыре раза, в апреле. После этого в течение нескольких недель нужно постепенно закалять герань, а вот вынести растение на улицу можно уже тогда, когда ночью температура не будет опускаться ниже, чем 10 градусов.
