Наибольшей угрозой для роз зимой является избыток влаги и резкий перепад температуры, пишет Express. Когда бутоны подмерзают, то становятся хрупкими, трескаются и могут не пережить холодный сезон.

Как уберечь розы зимой?

Колебания температуры почвы также опасны. Постоянное замерзание или таяние корней приводит к накоплению холодной воды, а это может привести к гниению и развитию грибковых болезней.

Садовница Дженнифер Арнотт рассказала о самом эффективном способе зимнего укрытия. Речь идет о розовых шишках или хижинах. Это легкие защитные конструкции куполообразной формы изготавливают из пенопласта или похожих материалов.

Устанавливают их непосредственно над кустом, чтобы уберечь растение от снега, льда или холодного ветра. Внутри такого укрытия сохраняется теплый воздух, что помогает предотвратить промерзание бутонов и корневой системы.



Зимой надо беречь розы от морозов / Фото Pexels

Перед установкой укрытия стоит осмотреть куст. Сухие или сломанные ветви стоит аккуратно удалить, но сильную обрезку в январе проводить не рекомендуется, потому что в холодный месяц это только может навредить растениям. Если здоровые побеги мешают, то их следует стянуть веревкой, чтобы куст стал компактным.

Далее шишку устанавливают над растением и засыпают землей по краям. Почва не должна быть промерзшей, иначе укрытие не будет выполнять свою функцию. При необходимости землю можно занести заранее в помещение, чтобы она оттаяла.

Укрытие следует заполнять обычным грунтом до самого верха. Не рекомендуется использовать листья, солому, компост или мульчу. Такие материалы могут привлечь грызунов, которые ищут тепло и способны повредить побеги роз.

Благодаря такой зимней защите, растения имеют все шансы успешно пережить холодный сезон. Уже весной розы быстро восстановятся и порадуют здоровыми и крепкими бутонами.

Плетистые розы на зиму требуют особого ухода, ведь цветут они на старой древесине, пишет Lazy Gardener. Один из способов защитить такие розы – это отвязать их от забора или жерди, на которой они растут и привязать к шпалере, воткнутой в почву. После этого побеги нужно обернуть мешковиной и набить соломой и сухими листьями.

